Unidas Se Puede trabajará en La Laguna por un servicio de agua totalmente público durante el mandato 2019-2023

El candidato a la alcaldía de Unidas Se Puede, Rubens Ascanio, aseguró este miércoles que su Gobierno "velará por el cumplimiento del acuerdo plenario que lograron en diciembre de 2018 para proceder a recuperar un servicio de agua 100% público en el municipio en el próximo mandato".

En La Laguna el servicio de agua de abasto y el de saneamiento y depuración está parcialmente externalizado desde el año 1991, fecha en la que se tomó la decisión de gestionar estos servicios básicos mediante la fórmula de una empresa mixta, Teidagua.

Rubens Ascanio dijo que la actual fórmula de gestión de la entidad no responde a un nivel adecuado de transparencia y control público. Pone como ejemplo de esta situación la evidencia que indica que "durante ocho años no se realizó un control correcto de las cuentas de Teidagua por parte de la Intervención municipal por falta de recursos técnicos y materiales, lo que implica que unos 200 millones de euros no se han podido tratar adecuadamente para asegurar el pleno control municipal de esos fondos".

El candidato cree que es básico apostar por un ciclo integral del agua adecuado. Según los datos obtenidos por su grupo, aunque la EDAR de Punta del Hidalgo depura entre 650 y 670 metros cúbicos al día, procedentes de Bajamar y la Punta, el 99% de esas aguas tratadas y con todas las garantías de tratamiento marcadas por la Unión Europea se tiran al mar. "Estamos hablando de unos 20 millones de litros mensuales de agua de riego en perfectas condiciones, una situación que nos comprometemos a trabajar para revertir en el próximo mandato si gobernamos", explica.

El candidato de la confluencia lagunera de izquierdas asegura que "apoyar a Unidas Se Puede servirá para obtener un mejor servicio público a un menor coste para los hogares, con más garantías para las familias con menos recursos y donde sus trabajadores no se precaricen".

En este sentido, recuerda que su grupo "ha sido clave en el desarrollo de medidas necesarias, como los acuerdos para impedir los cortes de agua a las familias sin recursos del municipio, aunque cree que son acciones insuficientes para atajar un problema serio".