Buenavista del Norte acoge de nuevo el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias

Buenavista del Norte acogerá de nuevo al Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC). La buena experiencia vivida en 2020 hace que el certamen se consolide en el municipio con una programación cinematográfica orientada a la aventura y el deporte: FICMEC Adventure. El evento contará en todo momento con todos los protocolos necesarios para evitar la propagación de la COVID-19.

El festival se celebrará del 3 al 5 de junio en Buenavista del Norte tras abrirse su vigésimo tercera edición en Garachico (del 26 al 30 de mayo). De este modo, la extensión del certamen cinematográfico se hace patente y el público podrá disfrutar de FICMEC en dos localizaciones de la Isla Baja diferentes.

La programación comenzará el jueves 3 de junio con las jornadas de Educación ambiental. Diferentes centros de Tenerife visitarán el municipio para desarrollar talleres, charlas y visionar la proyección de Carlos Mallo Entangled in Costa Rica. El cortometraje documental cuenta cómo en julio de 2019, el equipo de Innoceana tuvo que actuar para ayudar a dos gigantes ballenas jorobadas atrapadas en sedales en el lado del Pacífico sur de Costa Rica. Mallo estará en Buenavista del Norte contando al alumnado su experiencia. Educación ambiental se desarrollará también en la mañana del viernes 4 de junio.

La formación también estará presente con el desarrollo de la V edición de las jornadas de agricultura ecológica Fotosíntesis el jueves 3 de junio. Hay que destacar el estreno en España del documental Sovereign soil (90’ / Canadá) de David Curtis. Será a partir de las 17.30 horas del jueves 3 de junio en el plaza General Eulate del municipio.

Rescate de memoria buenavistera

La jornada del jueves 3 de junio terminará con el estreno de Brujas de Teno. Los relatos de los vecinos y vecinas del macizo de Teno van conformando una variedad de historias que han pasado a formar parte del acervo cultural de la zona. El cortometraje documental de Géster Regalado y Beatriz Fariña lleva estas historias de lo narrado a lo audiovisual intentando realizar una transmisión más amplia de este patrimonio cultural. Será a partir de las 20.00 horas del jueves 3 de junio.

FICMEC Adventure comenzará sus proyecciones a las 17.00 horas del viernes 4 de junio con la primera sección de cortometrajes y la jornada finalizará con dos estrenos en España: Descent (65’ / Australia) y Piano to Zanskar (86’ / Reino Unido).

Última jornada: sábado 5 de junio

La última jornada del festival comenzará con la feria de agricultura ecológica y sostenibilidad a las 11.00 horas. Además, desde las 8.00 horas los participantes en las jornadas #Pasasinhuella estarán realizando diferentes rutas por el municipio. Al término de los senderos tendrá lugar el primer encuentro de senderistas Por un uso responsable de los espacios naturales protegidos de Canarias en la Casa de la Viuda. La mañana del sábado también será el turno para el cine familiar de la mano de Mister Link: el origen perdido (90’ / Reino Unido, Estados Unidos) de Chris Butler. Será a partir de las 11.00 horas.

¿Cuánto vale una ballena? (72’ / España) abrirá la sección FICMEC Adventure del sábado con su estreno mundial. A partir de las 17.00 horas, se visionará el siguiente pase de cortometrajes de FICMEC Adventure. Por otro lado, la jornada del sábado 5 será la del estreno en España de Playing with Sharks (95’ / Australia). Será a las 19.00 horas. Para terminar el festival en Buenavista del Norte, se podrá disfrutar de The Wall of Shadows (94’ / Polonia, Alemania, Suiza) de Eliza Kubarska a las 22.00 horas.

Casi el 50% de la programación: estrenos en España

David Baute, director del festival, confiesa que la asociación FICMEC está ilusionada con la propuesta cinematográfica de Buenavista del Norte que comenzó el año pasado y que “tratamos de consolidar a través de una programación más amplia. Casi el 50 % de los largometrajes de FICMEC Adventure son estrenos nacionales”, ha dicho. Por otro lado, Baute asegura que “sabemos que sigue siendo un año complicado para la realización de eventos culturales por el COVID-19, pero seguimos con la apuesta decidida y el Ayuntamiento de Buenavista del Norte también lo entiende así”.

Por su parte, Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista del Norte; declara que “acogemos FICMEC incluso con más de ilusión que la anterior edición. Esto supone afianzar el festival en nuestro municipio y que un evento tan importante se desarrolle en Buenavista nos hace sentir que estamos en la vanguardia de la cultura en Canarias”. Para terminar, el primer edil espera que “esto sea un paso más para seguir creciendo y que esta rama de cine de aventura se asiente en la programación anual”, concluye.