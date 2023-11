Coalición Canaria pone en marcha la Ley de Vivienda en La Orotava a pesar de votar en contra de la norma

El Ayuntamiento de La Orotava, liderado por Coalición Canaria, ha aprobado una moción para catalogar al municipio como área tensionada, tal y como plantea la Ley de Vivienda. Aunque el partido nacionalista votó en el Congreso de Los Diputados contra de dicha Ley por considerarla “electoralista”, ahora la impulsa en el municipio norteño de Tenerife debido a los altos precios de los alquileres.

Canarias es un paraíso con altas cifras de turismo en el que cada vez es más complicado acceder a una vivienda. Municipios como Adeje, Arona, Granadilla de Abona, el Puerto de La Cruz o La Orotava son algunos de los más tensionados en la isla de Tenerife. Evitar la gentrificación y las zonas tensionadas fue una de las razones por las que se creó la Ley de Vivienda. Sin embargo, Coalición Canaria consideraba en abril que las razones para aprobar dicha Ley eran “electoralistas” y la tachaba de “disparate”.

La entonces diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas, recriminaba a Pedro Sánchez que quisiera aprobar la Ley por la vía de urgencia y señalaba que esta medida no iba a resultar útil para mejorar la situación de la vivienda en las islas: “No resolverá el grave problema de acceso a la vivienda que tienen hoy miles de ciudadanos y ciudadanas en Canarias y en España”.

Además, el pasado verano, el Gobierno regional de CC y PP anunció que recurría la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional, pero no lo hizo porque pensó que agosto era un mes “inhábil” y el plazo expiró.

Una postura muy diferente a la que mantiene ahora el partido nacionalista en el municipio de La Orotava, ya que el partido aprobaba en la sesión de pleno del 30 de octubre una moción para “preparar la declaración de La Orotava como zona tensionada en materia de vivienda”. La moción, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos del pleno, específica la declaración del municipio como zona tensionada y la redacción “por parte de la Administración competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como un calendario de desarrollo”.

La concejala de Bienestar Social y responsable del área de Vivienda, María Belén González, que no ha querido dar declaraciones a Canarias Ahora, explicaba el pasado lunes en declaraciones a El Día lo siguiente: “Conocemos perfectamente los graves problemas que afrontan los orotavenses para conseguir una casa. Por eso, el grupo de gobierno apoyó la moción para declarar el municipio como área residencial tensionada. Apenas hay oferta de alquiler, la que existe está por las nubes y ya no le cuento cómo están las hipotecas”.

“La verdad es que el cambio de postura de Coalición Canaria respecto a este tema no me sorprende. En el ámbito local se niegan a tomar medidas porque dicen que no tienen competencias para ello, pero después remueven este tema e instan al gobierno a tomar medidas para frenar los precios”, señala María Jesús Alonso Hernández, concejala del Partido Socialista en el municipio de La Orotava.

Hernández añade: “En el Partido Socialista estamos a favor de una regulación para que no haya precios desorbitados y que no se expulse entrecomillas a la ciudadanía de la zona del casco, hay muchas familias que o que solo cuentan con un ingreso en la familia o que acaban vendiendo o recurriendo al alquiler vacacional.” La concejala explica que desde el PSOE se planteó tomar medidas también con los alquileres de los locales comerciales del municipio: “Nos decían que eso era intervencionismo, hay muchos locales con alquileres desorbitados, pymes, pequeños negocios que contribuyen al tejido comercial, esto también afecta a la creación de puestos de trabajo. Todo es sentarse a hablar, se pueden buscar soluciones”.

Colectivos

“Nosotros desde la Acampada Reivindicativa cuando se anunció la Ley de Vivienda nos posicionamos en contra. La Ley de Vivienda carga sobre el propietario con una serie de inconvenientes, en un mercado que es libre y lo que provoca es que el propietario o quiera vender o dedicarse al alquiler vacacional. No va a servir para abaratar los precios”, señala Eloy Cuadra, portavoz de la plataforma Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.

“La Ley no legisla sobre los fondos buitre, no menciona el alquiler vacacional o el tanteo y retracto. Puede servir para animar a otros ayuntamientos, que Coalición Canaria, que votó en contra, se ha dado cuenta del problema es un ejemplo más de que el problema es gravísimo. La Ley puede servir para presionar, como detonante, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que tienen que legislar, que son las que tienen competencias”, resalta Eloy Cuadra.

La preocupación por las zonas tensionadas también se da en la isla de Fuerteventura, donde la plataforma SOS Fuerteventura Sostenible presentaba en octubre en el pleno del Cabildo la propuesta de adoptar medidas excepcionales para mejorar la situación de la vivienda en la isla.

Entre las necesidades que señala la plataforma, que recibió la negativa del organismo, se encuentra la creación de vivienda pública. Aunque la plataforma recibía la negativa del organismo insular en octubre, el consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacaba a principios de noviembre su compromiso con la isla de Fuerteventura y la colaboración del Gobierno de Canarias con el Cabildo de Fuerteventura para la construcción de vivienda pública.