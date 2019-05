NC señala al "desgobierno" de Carlos Alonso como culpable de la crisis de las termitas en Tenerife

El candidato de Nueva Canarias (NC) al Cabildo de Tenerife, Valentín Correa, ha criticado este viernes el “desgobierno” del actual presidente, Carlos Alonso, en torno a la crisis de las termitas.



Valentín Correa se ha referido a este asunto durante una visita a Valle Guerra, uno de los lugares afectados por la citada plaga, y donde, según el candidato, el problema de las termitas subterráneas está creciendo tanto como en Tacoronte y en La Laguna.



“Este problema se detectó en 2017 y se está expandiendo de forma preocupante, no podemos permitir que la situación se siga agravando por el desgobierno de Coalición Canaria”, manifestó.



Tal y como aseguró el también candidato a la alcaldía de Santa Úrsula, estas plagas se han extendido “por la falta de control y diligencia de las administraciones de Tenerife”, así que se comprometió a actuar “de inmediato” activando los protocolos que ya están previstos, cuando NC entre a la corporación insular “para que la historia no se repita y esta plaga deje de hacer graves daños económicos y medioambientales en nuestra isla”.



Por su parte, Daniel Díaz, candidato a la alcaldía de Tacoronte con Nueva Canarias, denunció que en su municipio el consistorio no haya contratado ninguna empresa para erradicar las termitas” y anunció que una de las primeras medidas que tomará en caso de ser alcalde será la licitación de un contrato para controlar y erradicar las termitas subterráneas.