El PSOE de Tenerife rechaza las filtraciones de "datos no oficiales" sobre preferencias para encabezar las listas al Parlamento

La dirección del PSOE en Tenerife, que lidera como secretario general Pedro Martín, ha salido este lunes al paso para rechazar las "filtraciones dedatos no oficiales" aparecidos en medios de comunicación sobre "supuestos resultados de las asambleas locales a la hora de proponer nombres para formar las listas de los próximos comicios al Parlamento de Canarias". Los registros difundidos, se indica en una nota de prensa de ese partido, "carecen de oficialidad y lo único que provocan es confusión, y con ella la falta de transparencia que el PSOE de Tenerife no desea ni contempla".

Esta crítica de la dirección socialista en Tenerife se produce después de que Gustavo Matos (afín al secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres), actual diputado por esa isla en el Parlamento de Canarias, se haya autoproclamado ganador en unas falsas primarias para encabezar la lista por Tenerife a la Cámara regional en las elecciones del 26 de mayo próximo.

En las últimas semanas, prosigue el comunicado, la militancia se ha reunido en sus respectivas asambleas locales para proponer nombres de cara a las elecciones, tanto del 28 de abril como del 26 de mayo. "Excepto en la elección de candidaturas a las alcaldías de municipios de menos de 20.000 habitantes, no existe en esta ocasión un proceso de primarias, puesto que ya se realizaron a finales de 2018", se afirma en la misma nota.

Tabla con los órganos de dirección que tienen la última palabra en la aprobación de las listas electorales

La dirección del PSOE añade que "el proceso vivido en las últimas semanas es el de elaboración de listas, cuya aprobación corresponde a distintos órganos del partido, dependiendo de la institución. Para que estos órganos puedan tener el mejor criterio posible, se establece que las asambleas locales puedan proponer sus preferencias a las direcciones del partido", explica el partido en la nota.

El PSOE de Tenerife aclara que "no existe un procedimiento de comunicación de los resultados de las asambleas, como sí ocurre con las primarias. Por este motivo, las agrupaciones elevan sus propuestas de distintas formas (por preferencia de nombres, por votaciones con número de votos, por porcentajes de apoyo que no incluyen el número de militantes que han participado...)". Este proceso, se añade, "da un resultado que no es homogéneo, aunque permite conocer tendencias, pero no concluir de forma exacta los resultados de todas las personas propuestas, como sí ocurre en los procesos de primarias".

"Aunque se considera que este procedimiento es válido para que los órganos competentes puedan valorar los distintos perfiles propuestos y así puedan tomar las decisiones con mayor nivel de criterio, en ningún caso permite sustentar informaciones en las que se comparen propuestas de diferentes agrupaciones decididas por un procedimiento distinto", se aclara en el comunicado del PSOE en Tenerife.

La Ejecutiva insular del PSOE de Tenerife, en su legítimo derecho, "elevó su criterio sobre la configuración de las diferentes listas destinado exclusivamente a los órganos superiores, criterio que no fue trasladado ni a las agrupaciones locales ni a los medios de comunicación", se afirma en el comunicado.