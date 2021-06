El alcalde de Santa Cruz ofrece a los empresarios hosteleros los servicios jurídicos del Ayuntamiento para recurrir el nivel 3

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha lanzado toda su artillería contra el Gobierno de Canarias por su decisión de elevar hasta el nivel de alerta 3 toda la isla de Tenerife dado el altísimo índice acumulado de contagio que presenta, especialmente en la capital de la isla y, en menor medida, en La Laguna. Bermúdez pretende liderar una cruzada contra esa decisión, para lo cual no ha dudado en ofrecer al sector de la hostelería el respaldo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para recurrir las medidas restrictivas que amenazan a esa actividad, informa Diario de Avisos.

Cuestionado por este periódico acerca de un ofrecimiento que pudiera entrar en la consideración de la malversación de caudales públicos, el alcalde capitalino ha respondido que "por supuesto que si el sector precisa de alguna opinión del Ayuntamiento, estamos a su disposición, aunque sobre competencias municipales. Me consta que ellos ya se están organizando para defender sus derechos con sus propios abogados. Me han solicitado no obstante reunión urgente para analizar juntos su situación complicada y será posiblemente mañana".

Bermúdez considera que la decisión de elevar a nivel 3 la alerta en la isla de Tenerife es, directamente, una criminalización de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad española de más de 40.000 habitantes que presenta los mayores índices de contagio de toda España. También esos datos han sido puestos en entredicho este jueves por el regidor capitalino, que considera que están manipulados por el medio que los elabora y los ha divulgado, elDiario.es, al que está asociado Canarias Ahora. Bermúdez ha insinuado motivaciones de tipo ideológico para explicar unos datos que son incuestionables.

En una entrevista concedida la mañana de este jueves a Radio Marca Tenerife, Bermúdez no ha dudado en lanzar ataques contra elDiario.es y Canarias Ahora por la publicación de esos datos, oponiendo a ellos los que dice tener del Gobierno de Canarias, que es quien ha determinado las medidas restrictivas para la isla de Tenerife.

Bermúdez ha llegado a quejarse públicamente de que no hubiera habido una reacción pública similar cuando los datos malos eran de la isla de Gran Canaria, lo que coincide con la estrategia desplegada por su partido y por el PP de poner en entredicho la motivación de las medidas restrictivas poniéndolas en relación con la procedencia grancanaria del presidente y del vicepresidente del Gobierno de Canarias.

Coalición Canaria también se sumó este jueves a la ceremonia de la confusión reclamando más información acerca de la que condujo al comité científico que asesora al Gobierno a recomendar el pase a fase 3 para la isla de Tenerife.

En el seno del Gobierno reinan dudas acerca del rigor de las medidas para los locales cerrados de hostelería sin terraza y sin posibilidad de habilitarla. Existe el temor de que un posible recurso con petición de medidas cautelares pueda dar al traste con todas las demás restricciones sanitarias que el Ejecutivo considera imprescindibles para frenar el grave repunte en Tenerife. De ahí que se esté planteando permitir un mínimo de ocupación interior en los locales de hostelería.