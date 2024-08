Una asamblea con 15 votos a favor de 24 asistentes decidió el apoyo de ACP a la censura contra el PSOE portuense

Claro que resulta clave la participación de los dos concejales de CC en el Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo y Diego Moreno, pero si algo ha sido determinante para que, el próximo viernes 16 de este mes, haya una censura histórica (y, para muchos, antinatura) en la principal ciudad del Norte de Tenerife fue el respaldo de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP). Un apoyo que se confirmó en una reunión de integrantes (que no afiliados) de esta formación asamblearia que tuvo lugar el pasado miércoles 31 de julio, a la que asistieron 24 personas (según señalan a este periódico diversas fuentes) y que se cerró con una votación unánime a favor de salir del pacto de gobierno con el PSOE de Marco González, pero con más división respecto a censurar a su socio desde 2019, al contar esta segunda consulta a mano alzada con 15 votos afirmativos, 6 en contra y 3 abstenciones.

Esta asamblea, según detalló al día siguiente David Hernández, portavoz de ACP y líder de siempre de esta amalgama de fuerzas locales de izquierda (algunas del nacionalismo progresista, pero también IUC y otras), duró tres horas y fue, en palabras del propio Hernández, “la más dura y bonita” que había vivido nunca.

Según diversas fuentes consultadas, se convocó con la antelación habitual (con varios días de margen: el fin de semana previo) y asistió un número también normal en los últimos tiempos, alejados de la mayor efervescencia en el surgimiento de ACP. No obstante, seguramente declinó la balanza la presencia de un mayor número de integrantes favorables a la línea de Hernández, convencido de la necesidad de romper con González, al que achaca no haber desarrollado ni una acción de izquierdas en los últimos 5 años, frente a los partidarios de dejar el gobierno y seguir haciendo oposición progresista sin compartir un pacto alterativo con el PP, al que han dado la Alcaldía, y con CC. Según las fuentes, estos últimos no movilizaron lo suficiente a ciertos integrantes de la formación y esto resultó clave en la decisión final.

Hernández pudo haber sido alcalde de haber aceptado, en el pasado, propuestas de sus ahora socios, especialmente del PP, según algunas fuentes. Sin embargo, y según recalcó en la presentación del nuevo acuerdo el viernes pasado, le agradece a fondo a los conservadores y CC que le hayan aceptado el mismo pacto que firmó con el PSOE en junio de 2023 (a solo dos días de la toma de posesión tras una semanas de dudas y mucha especulación, pues ya se apuntaba la posibilidad de este acuerdo que dejara fuera a los socialistas). Según remarcó, ahora podrán desarrollar las políticas de izquierda que se trazó su partido, sobre todo en lo relativo a sostenibilidad, frente al “ahogamiento” del PSOE a sus dos ediles.

Hernández concibe el nuevo gobierno como de “emergencia” local ante la “parálisis” y pérdida de las “auténticas” prioridades por parte de González y su equipo, a los que presenta como “ese grupo que dice representar” al Partido Socialista local, de gran raigambre histórica en la ciudad (5 mayorías absolutas, cinco relativas o vencedor en votos y cinco alcaldes distintos desde 1979).

Esos fueron sus principales argumentos en la asamblea frente a los que consideran que un pacto con la derecha no solo es malo para Puerto de la Cruz, sino para el propio proyecto de ACM. Frente a esto, los partidarios no creen que esta “arriesgada”, “valiente” o “necesaria” (según quien hable) decisión les pase factura en las próximas elecciones locales, si bien hay lecturas radicalmente distintas (y mayoritarias, al menos por lo sondeado por Canarias Ahora) entre mucha gente del PSOE, del resto de partidos, de parte también de las bases de la Asamblea y de ciudadanos en general.

El pasado en CC del otro concejal de ACM

Aunque David Hernández es ya un histórico de la izquierda alternativa en el Puerto de la Cruz y el Norte de Tenerife (pertenece a Sí Se Puede; estuvo en planchas nacionalistas, asamblearias y de izquierdas antes; fue promotor clave de ACP y tuvo como referente durante mucho tiempo experiencias como la de IPO en La Orotava), el otro concejal de Asamblea en la actual Corporación portuense, Alberto (Tito) Cabo, tiene un pasado político más “centrado”. De hecho, estuvo afiliado a CC hasta poco antes de las elecciones de 2019, cuando decide acompañar a Hernández en la candidatura de ACP, comicios en los que logran tres actas. En 2023, la formación baja a dos ediles, Cabo se queda fuera al ir de número tres, pero la renuncia de la candidata que iba de dos, la exconcejala María Jesús Hernández, le permitió formar parte del nuevo mandato desde el principio.

Según varias fuentes, Cabo siempre se ha sentido incómodo cuando, sobre todo desde el PP, vinculaban hasta ahora a ACP con los “podemitas”. Su anterior militancia en CC puede explicar, en parte, el paso dado ahora junto a Hernández y el hecho de que pongan tanto énfasis en que se trata de un pacto más allá de las ideologías. Además, en la sensación de trascendencia ideológica y de plataforma de “salvación local”, también ayuda el pasado socialista del portavoz de CC y firmante de la censura, Alonso Acevedo, quien estuvo afiliado al PSOE en la etapa de Lola Padrón.

La asamblea de CC para ratificar la censura, este viernes

Por otro lado, en la tarde de este martes, el presidente y el secretario de la gestora de CC en el Puerto de la Cruz, los también concejales nacionalistas firmantes de la censura, Alonso Acevedo y Diego Moreno, convocaron a los afiliados y simpatizantes del partido en la ciudad (mediante conductos oficiales, redes sociales y hasta audios de Whatsapp) a la asamblea extraordinaria anunciada por Acevedo en este periódico que debe ratificar la moción. La reunión se celebrará este viernes en el hotel Marquesa, lugar habitual de las asambleas de CC desde el cierre de su última sede, desde las 20:00 horas.

En principio, por lo indicado por Acevedo y lo rastreado por Canarias Ahora, todo apunta a un apoyo masivo de los asistentes a la decisión de echar al PSOE del gobierno en coalición con el PP y la izquierda de ACP. Sobre todo, porque afiliados clave que podían votar en contra de cogobernar con un partido a la izquierda de los socialistas, a los que se presentó muchas veces como “podemitas”, y que prefieren dejar en minoría a González, no acudirán ni movilizarán a sus partidarios porque entienden que, de esa manera, le harán menos daño al partido.

Eso sí, advierten de que se incumple el artículo 33 de los estatutos de CC, que obliga a que una asamblea extraordinaria se convoque con una antelación de, al menos, cinco días, lo que refuerza cualquier opción de impugnación, si bien tampoco hay muchas opciones de que se presenten recursos y Acevedo se muestra convencido de que, en tal caso, no prosperarán por disponer del apoyo de las ejecutivas “insular y regional”.

Los días pasan, ya queda uno menos para una sesión plenaria histórica y todo parece indicar que la tercera censura contra un alcalde socialista del Puerto de la Cruz va a triunfar ese viernes día 16.