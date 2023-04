AUDIO | Así manipulaba Clavijo denuncias a locales de ocio nocturno: “La Policía no se va a ratificar, tienen que poner que estaban limpiando”

“Soy Fernando Clavijo [...] Tienen que cerrar a las tres y media y el acta se la levantaron a las cuatro y cuarto. ¿Que estaban sacando la basura? Sí, bueno, que estaban limpiando… Vale, vale, venga”. Así termina una conversación telefónica entre el expresidente del Gobierno de Canarias, entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, y una técnica municipal. De la grabación, a la que ha tenido acceso este periódico y que formó parte de la investigación del caso Corredor, se desprende cómo se gestaron en la Corporación los acuerdos para retirar sanciones a locales de ocio nocturno. En este audio también se escucha cómo Clavijo tenía conocimiento de que un agente de la Policía Local pedía dinero a cambio de no multar a determinados negocios.

Resucita el 'caso Corredor', el intento de convertir La Laguna en una ciudad de juego y apuestas

Este audio data de 2005 y corresponde a una conversación entre Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y los propietarios del Sketch: Carlos Calderón, empresario y denunciante de la trama Corredor, y su pareja de entonces, el periodista Isaac Tacoronte. Los dueños de este negocio se reunieron con el líder de Coalición Canaria mientras era concejal de Seguridad Ciudadana para denunciar que un policía local visitaba cada noche su pub en busca de razones para sancionarlo.

“¿Es cierto que va pidiendo dinero?”, les pregunta Clavijo. “Sí. Nosotros tenemos pruebas de él y otros dos compañeros más. Con algunos locales tienen acuerdos extraoficiales mediante los cuales tienen sus acuerdos económicos”, responden los empresarios. Los agentes a los que se refieren fueron acusados en el marco del caso Corredor de prevaricación y tráfico de influencias. Los policías habrían mirado para otro lado en el cumplimiento de los horarios de cierre de los locales del dueño de la noche lagunera, Evaristo González. Mientras tanto, con otros pubs como el Sketch se aplicó la norma a rajatabla.

Así lo ratificó también un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial. Entre 2006 y 2007, se levantaron 11 actas al negocio de Carlos Calderón por incumplir el horario establecido. Mientras tanto, otros locales como el Kapitel, el Barock o el Palco no recibieron ninguna sanción en estos años.

Acuerdos verbales

En el audio que formó parte de la investigación y que publica en exclusiva Canarias Ahora, los empresarios hacen referencia también a una reunión extraoficial en el Ayuntamiento. En ella se habría llegado a un acuerdo para que los locales pudieran cerrar más tarde de la hora recogida en la normativa.

Estas reuniones fueron recogidas también en un informe policial de 2010. Según este documento, el audio y otras informaciones a las que tuvo acceso el Grupo de Investigación ponen de manifiesto “el acuerdo verbal” que tenían “los locales de ocio de La Laguna con el Ayuntamiento para cerrar más tarde de lo que les permiten las licencias”.

“Vamos a ver, esto es un acuerdo entre la policía, entre la policía y ustedes eh, entre nosotros. Ahora mismo eso no cabe en el planeamiento. Como no cabe, no pueden tener ustedes una autorización por escrito”, dice Clavijo en la grabación.

“Yo tengo una duda respecto a esto: si se llegó al acuerdo este, cuando tuvimos la reunión en Urbanismo, de que en principio hasta que se llegase a pleno íbamos a tener horario hasta las cinco y media y demás, ¿por qué siguen yendo a levantar acta?”, cuestionó Isaac Tacoronte a Clavijo en esta conversación.

El concejal de Seguridad Ciudadana se encargaba de resolver la ruptura de estos acuerdos por parte de algunos agentes. “Los policías no van a ratificarse en el acta. Tienen que poner ustedes que estaban limpiando el local, que solo tenían a los empleados procediendo a la limpieza del mismo sin música ni nada por el estilo. Con eso y la no ratificación del agente del acta, queda archivado”, tranquiliza Clavijo a los empresarios.

Este periódico ha intentado obtener la versión de Fernando Clavijo en relación a estos audios, pero no ha obtenido respuesta de su Gabinete de Prensa.

Una pieza archivada

Las investigaciones del caso Corredor dieron lugar a una pieza separada: la número 22. Esta pieza, que salpicaba directamente a Clavijo, quedó archivada poco tiempo antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que él se hizo con la Presidencia de Canarias. La causa fue sobreseída al anularse unas conversaciones telefónicas captadas por la Policía Nacional.

Las escuchas quedaron anuladas por la desaparición del auto dictado por la jueza Matilde Rocío Flores Esquivias en el que se autorizaba la prórroga de las intervenciones. Este auto desapareció incluso del sistema informático Atlante, que controla la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional. Los pinchazos fueron claves para imputar a Clavijo por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

En las escuchas se oía a Clavijo conversar con la entonces concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez, también de Coalición Canaria, sobre la gestión de fondos públicos para ganar votantes en Las Chumberas y sobre cómo repartir ayudas a los vecinos más influyentes.

El caso Corredor resucita

Dos denuncias interpuestas por el empresario que destapó el caso Corredor han resucitado la trama. La operación Corredor, llamada así por el intento de un grupo de empresarios influyentes de crear un corredor de apuestas en la ciudad, investigó delitos económicos, irregularidades administrativas y supuestos tratos de favor hacia los locales propiedad del que era entonces el “dueño” de la noche lagunera: el empresario y abogado Evaristo González.

Carlos Calderón, antiguo propietario del Sketch, presentó el pasado 13 de abril dos denuncias por falsificación de documentos. Lo hizo ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, del que es titular el juez que comenzó a llevar el caso Corredor, César Romero Pamparacuatro.

El local que regentaba el pequeño empresario sufrió daños como consecuencia de dos incendios diferentes. Las investigaciones policiales apuntaron que esta campaña de incendios podría estar relacionada con el interés que Evaristo González tenía en el local para instalar un negocio de apuestas.

Calderón fue condenado en 2019 por un intento de estafa. La sentencia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, concluyó que el empresario había intentado cobrar 150.000 euros del seguro, atribuyendo el destrozo del local al segundo incendio y no al primero, que calcinó la discoteca y era anterior al contrato de la póliza. Además, el fallo recoge que el segundo fuego se inició en un garaje colindante y no en el propio local.

El denunciante apunta que la condena fue “fabricada” con el objetivo de desprestigiarle y restarle credibilidad por haber denunciado la trama que llegó a salpicar al expresidente de Canarias Fernando Clavijo en su etapa como concejal de Urbanismo y alcalde de La Laguna.

Esta investigación se inició gracias a una información enviada a la Asociación de Periodistas de Investigación