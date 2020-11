El Ayuntamiento de Santa Cruz retrasa una semana más la firma de la titularidad municipal de los edificios de Plasencia

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha comunicado este jueves que la firma de la transacción del edificio donde se ubica la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias localizado en la avenida Tres de Mayo se retrasa una semana más. A través de un comunicado, el órgano dirigido por Bermúdez informa de que la escrituración del inmueble se pospone después de que las empresas involucradas hayan presentado un recurso de aclaración.

José Manuel Bermúdez (CC) deja pasar el plazo para escriturar a nombre del Ayuntamiento los bienes de Plasencia y recuperar el dinero de Las Teresitas

Saber más

El traspaso de este edificio, propiedad de la familia de Plasencia, se recoge en el marco de los acuerdos judiciales sobre el caso Las Teresitas, con el fin de recuperar el dinero malversado en el que es el mayor pelotazo de Canarias.

Según el documento emitido por el Ayuntamiento, Bermúdez se ha personado en la notaría para "firmar la escritura", pero su refrendo se ha visto aplazado después de que las entidades Carlacand, S.L, Promotora Punta Larga S.A., Inversiones Parque S.A., Anagotel S.L. y la concursal de Antonio Plasencia con el Ayuntamiento de la capital presentaran un recurso ante la Audiencia Provincial respecto al auto de homologación que esta misma dictó hace unos días. Por este motivo, la firma se ha aplazado hasta el próximo 30 de noviembre.

Segunda semana consecutiva sin firmar la transacción

El pasado viernes, Bermúdez afirmó que sería esta semana cuando se produciría ante notario el sello para que el edificio de la familia de Plasencia pase a ser propiedad municipal. En ese momento, la líder de la oposición en Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), denunció que Bermúdez había dejado pasar el plazo de cinco días establecido en el convenio para escriturar a nombre del Ayuntamiento la deuda de Plasencia con el municipio.

Con respecto a este segundo retraso, el órgano dirigido por Bermúdez defiende la importancia de no realizar la rúbrica hasta que no se resuelva este recurso de aclaración, en aras de garantizar "la máxima seguridad jurídica para los intereses del municipio" y con el fin de "no poner el riesgo el desarrollo de la operación".

El acuerdo alcanzado con la familia del empresario condenado por el pelotazo de Las Teresitas se logró durante la breve etapa de Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Ahora, ella y su partido han denunciado que Bermúdez está dejando pasar el plazo para inscribir los edificios a nombre del Ayuntamiento. En su momento, Hernández también denunció públicamente que durante la anterior etapa de Bermúdez como alcalde la única cantidad del dinero malversado recuperada por el Consistorio fueron 100 euros de los más de 90 millones que los responsables del desfalco adeudan a los chicharreros.

El 30 de noviembre, según lo expuesto en el documento emitido por el Ayuntamiento, también se establecerán las garantías para el cobro en los próximos años de la cantidad principal e intereses y se establecerá el compromiso del cobro de otros 30 millones de euros incluidos en el acuerdo.

Edificio Auditorio

El dirigente santacrucero asegura que la Audiencia Provincial le ha informado de que mañana viernes 20 de noviembre también se producirá el peritaje del edificio Auditorio.