A Coalición Canaria "no le incomoda" recuperar la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife con una tránsfuga de Cs "con ideas de ultraderecha"

"En absoluto, en absoluto. No me incomoda en absoluto". Al candidato de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, no le inoportunan las "ideas de ultraderecha" de la concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso. El voto de Alonso le permitirá a Bermúdez recuperar la Alcaldía de la capital tinerfeña, el día 13, fecha anunciada para la moción de censura contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández.

Cuestionado en una entrevista para Mírame TV, Bermúdez fue muy claro al subrayar que no le molestan las opiniones cercanas a la extrema derecha expresadas en ocasiones por Evelyn Alonso, concejala cuyo concurso en forma de voto es esencial para retomar el bastón de mando municipal. De hecho, el portavoz nacionalista hace una equivalencia entre "muchas de las proclamas" de Alonso y un tweet en el que Ramón Trujillo, representante en Santa Cruz de Unidas Podemos, instaba a través de las redes sociales a movilizarse contra la moción de censura. "Los extremos se unen", dice Bermúdez, comparando posicionamientos ideológicos fascistas y antifascistas.

Sobre la oportunidad de presentar la moción de censura, Bermúdez sitúa esa cuestión en el plano de la aritmética y su infalibilidad: la todavía alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife no tiene mayoría suficiente para gobernar la ciudad desde la renuncia de Juan Ramón Lazcano a su acta de concejal, el 17 de abril. "El 15 de junio del pasado año, Patricia Hernández se convirtió en alcaldesa con dos concejales de Ciudadanos y sumó 14, pero ahora ya no suma 14. La alcaldesa o su equipo no han sabido mantener cohesionada esa mayoría de 14", subraya.

El líder de Coalición Canaria en Santa Cruz, y alcalde de la ciudad desde 2011 a 2019, hizo extensible el respaldo a la concejala por apoyar la censura al considerar que Alonso "ha sido fiel a los criterios que inspiraron su presentación a las elecciones por Ciudadanos en mayo de 2019", esa coherencia, dijo Bermúdez, se certifica con un seguimiento de sus intervenciones y opiniones en las redes sociales, críticas a la hora de pactar con la izquierda.

Bermúdez también se refirió a la privatización de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), vendida en un 95% al grupo Sacyr en 2005 por 59 millones de euros, envuelta en la polémica una vez conocido un acuerdo del Consejo de Administración de Emmasa de 2007 que posibilitaba la devolución de ese montante a Sacyr (se han abonado ya casi 30 millones de euros desde entonces, a razón de 2,3 millones anuales, paralizados ahora por el actual equipo de gobierno municipal) al considerarse el mismo parte de un canon.

Recordó que no era alcalde en el tiempo de la venta de Emmasa y del acuerdo de devolución, y que ningún responsable político o técnico habían detectado o advertido de irregularidades sobre el particular. Señaló que las anomalías detectadas por la Alcaldía se basan en la "interpretación" de unos acuerdos que necesitan estudiarse, incluyendo un pronunciamiento del Consejo Consultivo al efecto. De confirmarse un parecer conforme de esa institución a la recuperación de las cuantías por el erario público, Bermúdez recalca que abanderaría la devolución de los mismos.

Restó importancia Bermúdez a la profusión de denuncias y expedientes abiertos ante la Fiscalía Anticorrupción en los últimos meses por posibles delitos en algunos contratos suscritos por el Ayuntamiento, como los referidos a los firmados por actuaciones en los carnavales de 2018 y 2019 por parte del Organismo Autónomo de Fiestas y la Cadena Ser (Radio Club Tenerife). Sobre esos expedientes señaló que "no observamos graves irregularidades de carácter penal". Centra el impacto mediático de estas denuncias en que Unidas Podemos lo ha llevado ante la Fiscalía, porque ir a la Fiscalía es gratis" y aseguró que si tuvieran claro el alcance de las denuncias "las llevarían al juzgado, como han hecho unos abogados para denunciar al actual grupo de gobierno por no haber suspendido el pasado carnaval el día de la calima".