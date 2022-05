El concejal tránsfuga de La Laguna también plagió el reglamento de transparencia del Ayuntamiento

El concejal tránsfuga de La Laguna Alfredo Gómez plagió también el Reglamento de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno del Ayuntamiento que elaboró en 2021. El 59,7% del contenido del borrador del Ayuntamiento lagunero fue copiado de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Denia, en Alicante, y un 33,7% es “idéntico”. No existe cita ni referencia alguna a esa procedencia. Gómez elaboró este documento como presidente de la Comisión Especial de Transparencia, cargo para el que fue designado en julio de 2020 por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y que ostentó un año. Por esta función, según pudo saber Canarias Ahora, cobró 37.641,03 euros, aunque lo único que hizo fue redactar este documento copiado y reunir a la comisión una sola vez, para constituirla.

El alcalde de La Laguna decidió en julio de 2021 destituir de su cargo al concejal, que se convirtió en tránsfuga en octubre al abandonar Ciudadanos, el partido con el que se presentó a las elecciones. El Ayuntamiento también le abrió entonces un expediente disciplinario para determinar si Gómez había conculcado sus obligaciones como concejal.

Preguntado en 2021 sobre las actuaciones de Gómez como presidente de Transparencia, desde el antiguo partido del edil, Ciudadanos, insistieron en que crear el borrador del Reglamento fue “la primera y la más importante” tarea que realizó. “Hecho que ha podido hacer gracias a sus conocimientos como jurista adquiridos hasta la fecha”, presumieron.

Los artículos del 1 al 17 del Reglamento de La Laguna y la Ordenanza de Denia son idénticos, y solo cambia el nombre del municipio. Estos artículos explican el objeto del documento y el régimen jurídico, las obligaciones de transparencia, el acceso a la información, los derechos de las personas y recogen también la información sobre la organización, planificación y el personal que la administración tiene la obligación de publicar. A partir de este punto, el orden de los artículos en ambos documentos difiere, pero a lo largo del Reglamento de La Laguna vuelven a repetirse contenidos ya publicados en 2017 por el Ayuntamiento de Denia.

“Artículo 3. Obligaciones de transparencia, y acceso a la información. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben: a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad”, reza la Ordenanza de Denia. Este es uno de los párrafos reproducidos íntegramente en el Reglamento de Alfredo Gómez, que solo sustituyó “Ordenanza” por “Reglamento”.

''Para formalizar el borrador del reglamento de transparencia de La Laguna se realizó un estudio de los diferentes textos, reglamentos y ordenanzas de los municipios de España en donde existían los mejores índices de trasparencia, siendo un texto jurídico evidentemente mostrará similitudes con todos ellos, pues la estructura, forma y fondo coinciden en todos esos textos normativos. Para su creación, es obligatorio seguir las mismas leyes y el mismo procedimientos. Las similitudes en reglamentos por las razones que le he explicado es lo habitual y normal por una cuestión preceptiva de tener que cumplir con las mismas leyes, son textos legales sencillamente, no tiene más el asunto'', ha respondido Gómez a este periódico.

''El reglamento es propuesto por mí simplemente como borrador y debe de ser revisado en este caso por el servicio jurídico del Ayuntamiento, antes de ser aprobado, así como cumplir con todos los trámites legales y oportunos que existen'', añadió el concejal.

16.000 euros por un informe plagiado

Alfredo Gómez, tal y como adelantó Mírame TV, también cobró 16.020 euros de la Vieconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por un informe sobre la situación del alquiler vacacional. En él se plagiaron párrafos de tres trabajos universitarios, de noticias publicadas en El País y en la web Idealista.

La ex miembro de Ciudadanos, Teresa Berástegui, actual viceconsejera de Turismo, adjudicó en marzo de 2021 a través de un contrato menor este informe al Despacho Jurídico Loyalty, del que Gómez es administrador único. “Yo no lo sabía. Si te soy sincero, tú me lo estás informando a mí. Si hay algo que comerse por esto, me lo como yo. Este que está aquí afronta lo que sea”, respondió el concejal no adscrito a Mírame TV sobre el plagio del informe.

Gómez insistió en que en su elaboración participaron “un ingeniero específico, estadistas y hasta un maquetador profesional”. La Consejería de Turismo del Ejecutivo autonómico aseguró que investigará este informe: “Si hay atisbo de ilegalidad, se actuará sin lugar a dudas”.

Las derrotas judiciales de Gómez

Arropado por el PP y Coalición Canaria, Alfredo Gómez encabezó una denuncia contra el grupo de gobierno de La Laguna (PSOE, Avante La Laguna y Unidas Sí Se Puede) por supuestas irregularidades en contratos públicos. El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, fue uno de los denunciados por el concejal, por contratar supuestamente “en numerosas ocasiones el servicio de catering” que habría instalado una pérgola en su vivienda particular.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife archivó en abril la querella por prevaricación, cohecho, gestión interesada y malversación de caudales públicos interpuesta por Gómez, al no apreciar indicio delictivo alguno en la actuación de Matos.

Ese mismo mes, dos sentencias desestimaron dos recursos presentados por el concejal contra el Ayuntamiento por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en relación con el acceso a la información sobre expedientes.