Santa Cruz reabre sus parques infantiles, espacios deportivos y amplía al 75% el aforo del Rastro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este miércoles, 5 de mayo, a la reapertura de parques infantiles e instalaciones deportivas con restricciones, con las nuevas medidas de prevención y seguridad frente a la COVID-19, adaptándose así a los requerimientos del nivel 2 establecidos por el Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife este martes.

En este sentido, han comenzado los trabajos de limpieza y desprecintado en los parques infantiles y zonas de calistenia, por lo que el viernes estarán todos operativos. Asimismo, se reabren los espacios deportivos en la vía pública, como los aparatos biosaludables, pistas de skatepark y otros espacios de uso público al aire libre similares.

Otra de las novedades es el cambio de limitaciones de aforo en el Rastro de Santa Cruz y mercados, por lo que pasa a tener una ocupación máxima del 75%. Por otra parte, se mantienen las limitaciones ya existentes en transporte público y cementerios.

Cambios en las restricciones a la práctica deportiva

Las canchas deportivas descubiertas permanecerán abiertas, con excepción de las canchas anexas a la Casa Pisaca; las pistas deportivas de la Calle Lorenzo Tolosa (trasera al CEIP La Salud), así como las situadas en la Avenida Cercado Corazón (Parque Santa Catalina), que permanecerán cerradas en horario de 19:00 a 06:00 horas.

Mientras la isla de Tenerife permanezca en nivel 2, las competiciones federadas no profesionales o equivalentes en las instalaciones deportivas municipales no se podrán celebrar a partir de las 21:00 horas. En el mismo sentido, el uso de las instalaciones deportivas municipales no podrá llevarse a cabo a partir de las 22:30 horas, salvo deporte profesional o equivalente.

El uso de todos los espacios deportivos deberá realizarse según las limitaciones de los acuerdos del Gobierno de Canarias publicados en el Boletín Oficial de Canarias, por lo que el entrenamiento y competición deportiva profesional y federada de ámbito nacional e internacional, se podrán realizar según lo recogido en el protocolo de sus respectivas federaciones.

La práctica deportiva podrá realizarse en las salas de actividades, para la que la mascarilla será obligatoria y se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento, con un aforo máximo del 50%. En las pistas de squash, la mascarilla será obligatoria y máximo 2 personas por pista, y no se permite la asistencia de público.

En las pistas de tenis, el uso de la mascarilla será obligatorio cuando haya más de 2 usuarios en pista. Si estuvieran dos usuarios en la pista, no será necesario el uso de la mascarilla siempre que se mantenga la distancia de dos metros, para el que no se permite la asistencia de público. En las instalaciones de calistenia, por otro lado, la mascarilla será obligatoria debiendo mantener en todo momento la distancia de seguridad de dos metros.

Mientras que en las canchas deportivas descubiertas, la mascarilla será obligatoria y 6 personas máximo simultáneamente, tratando de mantener la distancia de dos metros, en el deporte no federado. En el federado, la mascarilla será obligatoria y 36 deportistas en toda la instalación, en grupos de máximo 12 personas, para los que no se permite la asistencia de público, salvo autorización expresa del Servicio de Deportes.

En los polideportivos cubiertos, para el deporte federado insular y regional, se permitirá un máximo 24 deportistas en toda la instalación, en grupos de máximo 12 personas, con mascarilla obligatoria en todo momento, y en los que los vestuarios permanecerán cerrados salvo para diversidad funcional y excepciones.

En el caso concreto del pabellón Ana Bautista, bajo la práctica de la gimnasia, un máximo 12 personas por tapiz en grupos máximo de 6 garantizando que se mantiene la distancia de 2 metros entre los distintos grupos en todo momento.

Otra de las novedades es que en la competición oficial federada en instalaciones deportivas cubiertas, con previa autorización expresa por parte del Servicio de Deportes, se permite la asistencia de público durante las competiciones oficiales incluidas en calendario, cumpliendo como máximo el 25% del aforo autorizado, siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros entre el público, siempre con mascarilla.

En las piscinas deportivas municipales se permite un máximo de 6 personas por calle, pudiéndose determinar, por parte del personal de la instalación un menor número de usuarios por calle, según las condiciones de nado, tratando de mantener la distancia de 2 metros, que será obligatoria en los descansos.

Está autorizado también tanto el entrenamiento como la competición en el waterpolo, en el que los vestuarios permanecerán cerrados salvo para diversidad funcional y excepciones. Para estos casos, no se permite la asistencia de público, salvo autorización expresa del Servicio de Deportes del Consistorio capitalino.

En los campos de fútbol, en cuanto al deporte federado de ámbito regional e insular, se permite la práctica y la competición, con un máximo de 50 deportistas para campos de fútbol 11, y de 25 en campos de fútbol 8. Asimismo, si no se mantiene la distancia de 2 metros entre personas, la mascarilla será obligatoria y solo se permitirá grupos estables de máximo 22 deportistas para equipos de fútbol 11 y 16 deportistas para equipos de fútbol 8.

Mientras que sí se permite la asistencia de público durante la competición oficial incluida en calendario, cumpliendo como máximo el 25% del aforo autorizado, siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros entre el público, también con mascarilla obligatoria.

Durante los entrenamientos se permitirá que dos personas acompañantes por menor puedan ocupar las gradas al aire libre hasta un máximo de un 15% del aforo, manteniendo todas las medidas de prevención y protección, especialmente mascarilla en todo momento y garantizando la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. También en estos casos los vestuarios permanecerán cerrados salvo para diversidad funcional y excepciones. En el nivel de alerta 2, la competición de fútbol aficionado no está permitida.

Por último, desde el Ayuntamiento se recuerda a los clubes y entidades deportivas, así como asociaciones el cumplimiento de las medidas de orden general para la prevención de la COVID-19.