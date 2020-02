El Gobierno de Canarias recomienda a Costas que paralice la construcción del hotel en La Tejita “por prudencia”

Un informe firmado por el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, recomienda a Costas que paralice la construcción de un hotel de cinco estrellas junto a la playa La Tejita (en Granadilla, Tenerife) en primera línea de costa “por prudencia” hasta que “se resuelva el expediente de revisión del deslinde en trámite”.

El documento, del 10 de febrero, expone que el suelo en el que se quiere erigir la obra tiene la consideración de urbanizable, pero no urbano cuando entró en vigor la Ley 22/1988 de Costas, por lo tanto, la zona de servidumbre debe ser de 100 y no de 20 metros. Es decir, que más allá de esa delimitación desde el deslinde (zona más pegada a la costa), la promotora no puede construir el hotel.

La Consejería ha explicado que la paralización de las obras “para la zona de servidumbre y tránsito” solo compete a Costas y el informe se limita a “informar de los proyectos y actuaciones en ese espacio” y se “sugiere” su paralización “por seguridad jurídica”. El documento expone que la urbanización prevista en el Plan Parcial Costabella, que abarcaba 485 metros entre la urbanización Costabella y Punta del Bocinegro (tramo en el que se incluye la playa de La Tejita) no se llevó a cabo en los plazos previstos “por casos no imputables a la administración”.

El Plan Parcial de Costabella fue aprobado en 1971, pero al momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas 22/1988, el proceso de urbanización estaba paralizado y abandonado “tal y como puede apreciarse en fotogramas a los que hace referencia el informe del Jefe de Servicio de Estrategia e Información Territorial de 04 de junio de 2019”.

Y, por ello, a juicio de la Consejería de Planificación Territorial, es de aplicación la Ley de Costas de 1988, en la que se afirma que los planes parciales aprobados antes de su entrada en vigor que resulten contrarios deberán ser revisados para adaptarlos a sus disposiciones. Esta normativa aumentó la servidumbre de protección de los 20 metros que establecía la primera ley de Costas de 1969 hasta los 100 metros.

La plataforma Salvar La Tejita, que también ha presentado alegaciones y ha denunciado la obra ante el juzgado de lo penal de Granadilla y en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, recuerda que Costas ya ordenó en junio 2019 paralizar las obras al entender que invadían la delimitación provisional del dominio público terrestre, pero la promotora siguió adelante con la construcción en la zona de servidumbre.

Daniel Duque, uno de los portavoces de la plataforma, explica que llevan desde 2016 luchando contra la construcción del hotel porque están “en contra de que se lleve a cabo al lado de un paraje natural, de una zona de conservación y, además, saltándose la normativa, sin cumplir las distancias o sin obedecer la paralización. Queremos que se respete la ley”.



En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona otorgó una licencia para la construcción de la obra, lo que provocó que durante años cientos de personas hayan salido a la calle a protestar contra lo que consideran un atentado hacia la playa de La Tejita, una de las pocas playas vírgenes que quedan en la Isla.

“La promotora dice que tiene licencia y es todo legal, el Ayuntamiento, lo mismo. El Gobierno de Canarias hasta hace poco no decía nada, pero ahora pide paralizar la obra y es Costas quien debe actuar”, concluye Duque.