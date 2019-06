El 94% de los alumnos presentados a la EBAU en la provincia tinerfeña superan la prueba de junio

Los resultados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de junio de 2019 arrojan una tasa de aprobados del 94,26%, correspondiente a 4.006 estudiantes aptos sobre un total de 4.280 inscritos, 244 suspensos y 30 no presentados. En la convocatoria de junio de 2018 se obtuvo exactamente el mismo porcentaje, 94,26%, si bien en aquel caso correspondían a una cifra de 3.944 aprobados sobre 4.231 matriculadas.

Por modalidades, en la de Artes se registraron 174 personas, de las cuales aprobaron 156, lo que supone un 94,55%, suspendieron nueve y dejaron de presentarse nueve. En Ciencias hubo 2.385 inscritos, con 2.291 aprobados (96,38%), 86 suspensos y ocho no presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales, se matricularon 1.158, de los cuales aprobaron 1.033 (89,67%), suspendieron 119 y dejaron de acudir a las pruebas seis. En Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades, hubo 563 inscritos, de los cuales aprobaron 526 (94,60%), suspendieron 30 y no se presentaron siete.

Expresados los resultados por islas, en Tenerife el porcentaje de aprobados fue del 94,15% sobre el total de 3.603 presentados, con 224 suspensos y 29 no presentados. En La Palma, de 326 inscritos aprobaron 312 (95,71%), no lo hicieron 14 y nadie dejó de presentarse. En La Gomera, de 66 inscritos aprobaron 65 (98,48%) y suspendió uno. Y en El Hierro, de 32 registrados superaron la prueba 26 (93,87%), cinco no lo consiguieron y uno no se presentó.

Estos resultados se refieren a la modalidad general de la prueba, puesto que la fase de opción, de carácter voluntario, no permite ofrecer valores promedios al no realizar todo el alumnado los exámenes y además existir varias opciones disponibles.

Los días 14 y 17 y hasta las 12.00 del 18 de junio será posible presentar a la reclamación o a la doble corrección.

La nota resultante de ambos procesos será publicada el 21 de junio, pero conviene que recordar que ambas opciones son excluyentes, es decir, que solo se podrá acceder a una de las dos. Habrá una segunda convocatoria de la EBAU en julio, concretamente entre los días 3 y 5, que se desarrollará en los mismos escenarios que la prueba de junio.