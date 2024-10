El espacio infantil de la Biblioteca del Estado de Tenerife abrirá “cuando se incorpore un nuevo trabajador”

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, ha asegurado este jueves que el espacio infantil y juvenil de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife “abrirá al 100%” en dos semanas, “cuando se incorpore un nuevo trabajador.

Horacio Umpiérrez, en declaraciones a EFE, ha hecho estas declaraciones después de que un grupo de familias haya denunciado que este espacio infantil lleva tres semanas cerrado y, por ello, haya anunciado una protesta frente el próximo 30 de octubre a las 18:00 horas.

El viceconsejero ha aclarado que esta zona infantil lleva dos semanas cerrada porque ha coincidido con las vacaciones de un trabajador y ha aclarado que en el último mes y medio se ha abierto una semana sí y otra no por falta de personal, ya que se jubiló una persona.

En este contexto, ha confirmado que se va a abrir en los próximos días un concurso interno para la incorporación de un nuevo trabajador en un plazo de dos semanas, para que así el espacio infantil pueda abrir y continuar con las actividades que siempre se han organizado en este lugar.

La portavoz de las familias, Carolina de Vera, ha lamentado que la cultura de los niños “no debería estar censurada de forma intermitente”, al tiempo que ha criticado que es imposible hacer uso de este espacio si se abre y se cierra sin previo aviso.

“Estamos muy desconcertados y muy enfadados la verdad”, ha admitido la portavoz, quien ha pedido una solución definitiva para el espacio infantil y juvenil de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife y ha exigido un horario fijo y una programación cultural estable para niños y bebés.

Asimismo, ha dicho que las familias no entienden por qué no se está haciendo un uso adecuado de los impuestos, al tiempo que ha recalcado la importancia de que los niños tengan acceso a la cultura, de lo contrario, se movilizarán para que esto no ocurra.

Según las familias, se han producido cierres en la sección infantil y juvenil desde septiembre por falta de personal para atenderla y desde principios de 2024 han notado “claramente” el descenso de entrada de novedades y de actividades realizadas puesto que, según han criticado, para este año han contado con presupuesto cero para este fin.