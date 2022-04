Turismo investigará el informe plagiado del concejal tránsfuga de La Laguna: “Si es ilegal, se actuará”

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias investigará el informe del concejal tránsfuga de La Laguna Alfredo Gómez en el que plagia párrafos de tres trabajos universitarios, de noticias de prensa publicadas en El País o de la web de Idealista.

La Viceconsejería de Turismo, de la que es titular Teresa Berástegui (ex de Ciudadanos), pagó 16.000 euros por un contrato menor con la empresa Despacho Jurídico Loyalty, de la que es administrador único Alfredo Gómez, también ex de Ciudadanos, para que elaborara un trabajo sobre la situación del alquiler vacacional en la Islas.

“Si hay atisbo de ilegalidad, se actuará sin lugar a dudas”, ha señalado la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a este periódico, que asegura que ha pedido el expediente al órgano de contratación (la Viceconsejería de Turismo) “para examinarlo”.

Según adelantó el pasado martes Mírame TV, Alfredo Gómez plagió en su informe, de 187 páginas, partes de tres trabajos de alumnos de la Universidad de La Laguna, copió casi entera una noticia de El País, calcó textos de la web de Idealista y se adjudicó fundamentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sin siquiera citar las fuentes.

“Yo no lo sabía. Si te soy sincero, tú me lo estás informando a mí. Si hay algo que comerse por esto, me lo como yo. Este que está aquí afronta lo que sea”, sostuvo Gómez a preguntas de Mírame TV. Según sus declaraciones, el informe fue elaborado por un ingeniero, estadistas y un maquetador bajo su “coordinación”. Por ello, defiende que es el único responsable y afrontará las posibles consecuencias.