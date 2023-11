Atasco kilométrico en la TF-1 por el vuelco de un vehículo

La autopista del sur de Tenerife, la TF-1, ha sufrido en la mañana de este jueves un importante atasco sentido Güímar tras el accidente de un vehículo, que ha volcado sobre la vía, y en el que se ha visto involucrado un segundo coche.

Las colas tras el accidente, que ha ocurrido sobre las 07.00 horas de la mañana a la altura de Candelaria, se han prolongado durante más de dos horas.

Según ha indicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES 1-1-2), la persona que conducía el coche volcado consiguió salir por sus propios medios y no presentaba lesiones. En el otro coche, que impactó contra el primero, una mujer fue valorada por los servicios sanitarios en el lugar, pero no presentaba lesiones, por lo que no necesitó ser derivada a ningún centro sanitario.

Pasadas las 09.00 horas aún continuaban las colas en sentido sur.