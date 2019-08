-Desde luego… Me recuerdas a aquella historia en donde una persona había perdido de noche sus llaves en la calle y las buscaba debajo de las farolas. En ese momento alguien que pasaba cerca le intentaba ayudar y le preguntó “pero ¿dónde las perdió? Porque por aquí yo no las veo ningún sitio. A lo que le respondió: “Realmente las perdí donde no hay luz, pero es que ahí no veo nada…”.

-¿Y eso qué tiene que ver conmigo?

-Pues tiene que ver que crees siempre que el error está en el campo contrario. Eso de la brizna de paja en el ojo ajeno y la viga en el propio lo hicieron pensando en ti. Intentas que todo se arregle sin pensar en las consecuencias que han aparecido.

-Mucha exageración por tu parte. Yo solo digo que todas las cosas se pueden arreglar si se tiene voluntad para hacerlo. Y, si no se arreglan, no es porque no tengan solución, sino porque alguien no quiere.

-Ya. Pero hay situaciones irreversibles. ¿Conoces las diferentes leyes de la termodinámica? Resulta que, al ir a analizar la relación existente entre el calor y la fuerza, como la propia composición etimológica de la palabra plantea, se analiza el estudio de la circulación de la energía y de cómo la energía genera movimiento.

-Ufff. No sé si prefiero un documental de la 2. Al menos ahí puedo dormir…

-Menos sarcasmo, si no te importa. Si quieres te lo intento explicar, si no quieres me callo…

-Sigue, sigue y así no me lo echas en cara más tarde.

-Tú siempre ayudando con comentarios tan constructivos. Bueno. Sigo con la explicación. Como en todo momento nos acercamos al denominado “equilibrio térmico”, a partir de ahí, cualquier cambio energético será trasladado entre las partes. Ahora bien, la energía que liberamos en una dirección no siempre podrá ser recuperada en su totalidad para devolver todo a su momento cero.

-Realmente sí que se podría recuperar. Es sólo cuestión de física.

-Pero lo que cuesta es mucho más. Será física, pero el desgaste… Pero déjame acabar, por favor, para no perder el hilo. Resulta que, por ejemplo, cuando dos cuerpos se encuentran en contacto fluye calor del cuerpo caliente al cuerpo frío sin que se pueda permitir que la energía fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente y así determina la dirección de la transmisión del calor. La dirección se puede invertir solamente por medio de gasto de un trabajo. Así y todo, muchos procesos son irreversibles. Otro ejemplo es el tiempo energético que tardas en cortar un árbol respecto al tiempo que tarda éste en crecer. Saca cuentas y verás.

-¿Y…?

-Y aparece el concepto de entropía.

-¿La “entroqué”?

-Entropía. Y es que siempre habrá una cierta cantidad de energía liberada en las reacciones que se pierde y no se transforma en trabajo.

-Pero ¿qué tiene que ver todo eso conmigo?

-Vale, vale. Parece que lo has entendido. Enciende la tele que está a punto de empezar el documental de la 2. Feliz siesta.