Los hoteles canarios ‘hicieron el agosto’ en el mes más turístico del verano

La información está en los registros oficiales del trabajo técnico servido este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el denominado Coyuntura Turística Hotelera para agosto de 2023, y en él Canarias vuelve a salir bastante bien en la foto, con un más 7,1%, al menos en lo que respecta a conceptos empresariales de indudable relevancia: la evolución de los precios hoteleros (medida a través del Índice de Precios Hoteleros -IPH-, la subida ya señalada) y la rentabilidad obtenida por este sector en las islas en el mes de referencia, siempre respecto al mismo periodo del año anterior (2022). Esta última variable se evalúa a través de dos registros básicos: la facturación media según habitación ocupada y el ingreso por habitación disponible.

Los hoteleros canarios consiguieron hacer el agosto el mes pasado (agosto), algo que antes no siempre era fácil (ese mes es temporada baja en Canarias), y ello ha sido posible por la fuerte demanda de plazas de alojamiento turístico, un factor relacionado con el intenso incremento en la llegada de turistas a las islas (extranjeros y nacionales) dentro del actual bum posCOVID.

La mayor demanda, entre otros factores, empujó los precios de los hoteles al alza y, según las estadísticas de referencia, se produjo en agosto pasado una evolución anual del índice de precios con alza del 7,1%, la segunda mayor subida de todas las comunidades autónomas españolas; por encima del promedio nacional, en el 6,3%, y solo menor que el dato de Baleares (9,6%), con más demanda de turismo y mayor ocupación promedio de sus hoteles. Los incrementos de precios más potentes, del 11,2%, se detectaron en los establecimientos de calidad media-baja, tres estrellas, en toda España.

En este capítulo, el de alza de precios en alojamientos y mejora de la rentabilidad hotelera, Canarias está de enhorabuena. Por ahora, solo recibe buenas noticias. Así es. Y una es la ya expuesta, pero hay más que se extraen de los registros oficiales conocidos este viernes.

Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene en agosto de 2023 un índice de precios hoteleros medido según base 100 de 2008 de 157,44 puntos, el segundo más alto de España (media de 153), lo que significa que los precios hoteleros han escalado en las islas más de 57 puntos porcentuales desde 2008 hasta hoy. Baleares vuelve a ser la región líder, con 199,77.

Pero hay más: la tarifa media diaria por habitación ocupada en los hoteles canarios, en agosto pasado, ha sido el 7,06 % más satisfactoria respecto al mismo mes de 2022, solo por debajo de Baleares y con un valor promedio de facturación de 127,47 euros por noche y persona. Para toda España, el mismo medidor es 11 euros por día y huésped más bajo.

Si la variable analizada es, en cambio, la de ingresos por habitación disponible (todas las que oferta el hotel porque están en condiciones de ser ocupadas por los turistas), el alza porcentual de agosto de 2022 a este mes de este año es del 5,08 %, una subida menos impactante que tiene que ver con el nivel promedio de ocupación que se ha dado en Canarias respecto a destinos clásicos para el turismo nacional y europeo en verano, sobre todo pensando en Baleares, donde hubo lleno total en casi todos sus destinos. Los niveles canarios fueron mejores de lo habitual para un mes de agosto, con el liderazgo de la isla de Lanzarote, la que en estas fechas más suele atraer a los turistas peninsulares, y con datos de pernoctaciones en lo más alto del rankin de zonas turísticas para las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Durante el mes de agosto, según lo publicado por el INE, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 46,6 millones, lo que supuso un aumento del 1,2% respecto al mismo mes de 2022, cuando hubo 46,1 millones.

Atendiendo a la procedencia de los turistas, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España llegaron a los 17,5 millones, lo que representa el 37,6% del total. En cambio, las de los no residentes se situaron por encima de los 29,1 millones.

Asimismo, la estancia media descendió el 1,2% respecto a agosto de 2022, con 3,5 pernoctaciones por viajero. Durante los ocho primeros meses de 2023, las pernoctaciones se elevaron el 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas superaron las de los ocho primeros meses del año 2019, lo que muestra que este 2023 puede ser un ejercicio de récord en turismo para España, también para Canarias.

