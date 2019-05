Las mejores playas de Ecuador: consejos para un viaje de bajo costo

Los más de 640 kilómetros de costa de Ecuador son aún grandes desconocidos para el gran público internacional. Desde hace décadas, un contingente cada vez más grande de mochileros y viajeros independientes han ido descubriendo los rincones de un litoral abundante en playas para todos los públicos en las que el verde de los bosques y los manglares se mezclan con el mar en arenales kilométricos. Los pueblecitos de pescadores de calles de arena y casas de madera aún persisten casi intactos pese a la aparición de los primeros resorts de importancia que empiezan a construirse. Pero aún hay mucho y bueno sin tocar lo que permite compatibilizar la visita al país con un par de jornadas de playa. ¿Es Ecuador un destino de sol y mar? No. Ecuador es un magnífico destino de naturaleza y cultura (con joyas coloniales como Quito o Cuenca) que se presta de maravilla al turismo mochilero.

El epicentro de la movida playera internacional para viajeros de bajo coste es la célebre playa de Montañita que se ha convertido en una especie de icono mochilero para amantes del mar, el surf y la juerga hasta altas horas de la madrugada pero no es, ni de lejos el mejor lugar para disfrutar del mar en este país intenso. Si vas a Ecuador no lo dudes y reserva un par de días a la playa. Te ofrecemos este pequeño listado que va de norte a sur con una breve descripción, precios medios de alojamiento e instrucciones para llegar en transporte público. Como todas las listas de Viajar Ahora no están todas las que son pero las que son, a nuestro criterio, están. Huimos de las playas excesivamente urbanizadas y las urbanas.

Atardecer en las playas de Paufi, uno de los paraísos costeros de Ecuador. David Ceballos

PLAYAS DE PAUFI.- El paraíso existe. Si te gustan las playas tranquilas este es un destino ideal. Paufi se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, en el extremo norte del país, en una zona aún no descubierta por el turismo de masas, que campa a sus anchas más al sur. Paufi es una pequeña aldea de pescadores en medio de la nada con casi 25 kilómetros de playas de arena que conecta las poblaciones de Río Verde y Las Peñas, puerta de entrada de la impresionante Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, dónde se encuentran uno de los manglares más importantes del mundo. En Paufi apenas hay un par de alojamientos y restaurantes. Se llega desde Montalvo por una pista de tierra y no hay mucho más que hacer que disfrutar de playas vírgenes dónde apenas hay nadie. COMO LLEGAR: Desde la Estación Terminal de Esmeralda salen autobuses hacia Río Verde y Montalvo. Desde ahí en taxi local hasta Paufi. Precio medio: 10 USD

SAME Y LA GALERA .- A medio camino entre Paufi y Mompiche. En este lugar hay dos zonas diferenciadas: al norte se encuentra una playa privada vinculada a la exclusiva urbanización Casa Blanca, un conjunto de resorts de lujo con campo de golf y lo que se pretende sea el primer puerto deportivo del país. Al sur se extiende un extenso arenal de varios kilómetros de longitud que llega hasta la localidad de Tonchigüe. Más allá, la costa se parte en playas y zonas rocosas con joyas solitarias como Playa Escondida o La Galera, uno de los mejores lugares del litoral ecuatoriano. COMO LLEGAR: Desde la terminal de Autobuses de Esmeraldas salen varios servicios hacia Same. El precio de los billetes ronda los tres dólares.

MUISNE .- En lengua indígena Muisne significa abundancia. Y si hablamos de playas aquí hay kilómetros de arena en el pequeño espacio que comprende esta isla cuajada de manglares y cocoteros. Una isla con personalidad que lucha por preservar su identidad y que se resiste a convertirse en un balneario más para gente con dinero. Los servicios son básicos y la oferta es escasa: pero es uno de los mejores lugares del país para acercarse al mar y, al mismo tiempo, aprender la relación de los locales con los recursos del litoral. COMO LLEGAR: En moto taxi desde Esmeraldas (0,50 dólares).

Arenas blancas en la Playa de Los Frailes. Cecilia Heinen

PLAYA MOMPICHE.- Hay dos sectores perfectamente diferenciados. En Isla Portete se ha construido uno de los escasos resorts de lujo de la costa ecuatoriana (El Royal Decameron ). Aquí hay arenales kilométricos y zonas de humedal con manglares. La zona para mochileros se encuentra junto al pequeño pueblo de Mompiche, apenas una docena de calles sin asfaltar junto a la laya con una todavía modesta oferta de alojamientos dónde es posible encontrar una cama por unos 10 o 15 dólares por noche. A mitad de camino entre los dos ‘balnearios’ se encuentra Playa Negra, una maravilla natural de arenas oscuras que contrasta con el verdor de la vegetación. El destino es muy tranquilo, pero también cuenta con un par de bares animados y muy buenos lugares para comer pescado fresco. COMO LLEGAR: En bus desde la estación terminal de Esmeralda. Hay varias empresas pequeñas que conectan Esmeralda con Monchique. Precio medio del pasaje: 2 USD.

JAMA Y PUNTA BALLENA .- Si elijes la costa de Jama olvídate de los bares, las discotecas o la marcha playera. Aquí impera la tranquilidad más absoluta. Kilómetros y kilómetros de tranquilidad. A lo largo de la playa, junto a una pequeña población de apenas un centenar de casas, hay varios alojamientos separados por un buen trecho de arena y un par de hectáreas de cocoteros. Muy cerca se encuentra el paraje de Punta Ballena, uno de los más bonitos de la costa ecuatoriana. COMO LLEGAR: Desde Pedernales hay buses que llegan hasta la costa de jama.

CANOA .- Canoa es otro de los pequeños pueblos e pescadores del litoral ecuatoriano que se están abriendo al turismo. Aquí aún no se producen las aglomeraciones de Montañitas, pero hay ya una importante oferta de hostales, hoteles y restaurantes para todos los gustos y precios. La Playa de Canoa, con 17 kilómetros de arena, es la más larga del país y con una buena ola que permite la práctica del surf. COMO LLEGAR: Las conexiones en transporte público de hacen desde San Vicente (0,5 dólares) que tiene conexiones con las ciudades más importantes del país.

Atardecer en Montañita, la playa mochilera por excelencia de Ecuador. Mihai

PLAYA LOS FRAILES .- Tres playas diferentes en apenas dos kilómetros y en todo un Parque Nacional. El acceso a Los Frailes se hace desde la ciudad de Puerto López, una localidad de cierta importancia dedicada al sector pesquero a las puertas delParque Nacional de Machalilla y muy cerca de la Isla de La Plata, un verdadero paraíso natural cuajado de fauna a la que llaman la Pequeña Galápagos. En Puerto López hay una incipiente oferta turística y es una buena base de operaciones para planear un par de días de playa y una visita a la isla. La playa más grande y famosa es la de Los Frailes, un arenal de casi 3,5 kilómetros de arenas con un ligero color rosáceo; muy cera se encuentran las playas de Tortuguita (arena blanca) y Prieta (arena negra) a las que se accede a través de senderos que atraviesan un bonito bosque de denso matorral que forma parte del parque nacional. Desde Puerto López se llega en taxi compartido, bus público –línea hacia Jipijapa- o moto taxi (0,5 dólares por persona). Estas playas son muy tranquilas. Otro de los atractivos de pasar un par de días aquí es la Comuna de Agua Blanca, una pequeña aldea de un par de centenares de vecinos y vecinas que custodian restos arqueológicos de la Cultura Manteña , uno de los más importantes pueblos precolombinos del país. Entre los meses de junio y octubre es temporada de ballenas. Cientos de ballenas jorobadas llegan desde las aguas antárticas a aparearse. Desde Puerto López salen excursiones de avistaje. COMO LLEGAR: Hay autobuses desde Quito, Guayaquil, Salinas y Manta.

Playas de Puerto López. Cecilia Heinen

MONTAÑITA .- El paraíso de los surferos, mochileros y hippies que visitan Ecuador. Si lo que buscas es tranquilidad este no es tu lugar; pero si quieres compatibilizar buenas playas, olas más que decentes y el ambiente mochilero (para lo bueno y para lo malo) este es tu lugar. Las chozas de madera con techo de paja, las calles sin asfaltar, los mercados de artesanía, la música reggae y un entorno de cerros verdes son parte del encanto de un lugar en el que hay juerga continua y un ambiente playero intenso. Si prefieres marcha, tu lugar es el centro del pueblo, dónde abundan los hostales, los bares y las discotecas. Si quieres algo más de tranquilidad tu opción es irte a alguno de los complejos de cabaña que se esparcen por la costa. COMO LLEGAR: Hay buses directos desde Guayaquil. Otra opción es viajar desde Guayaquil a Santa Elena y desde ahí a Montañita.

PLAYA AYANGUE .- Es una playa turística pero es una de las mecas del submarinismo en el país. El principal reclamo de la zona es acercarse hasta el Islote Pelado y bucear junto a sus impresionantes formaciones de coral blanco y, en época de ballenas, poder pasar junto a esos gigantes. La playa de Ayangue es una muy buena playa, pese a estar urbanizada, pero es de las más concurridas del país. Es una de las pocas protegidas del oleaje y sus aguas son tranquilas. Si buscas tranquilidad, muy cerca hay playas solitarias como Playa Rosada.

Fotos bajo licencia CC: Jonathan Hood; Cecilia Heinen; David Ceballos