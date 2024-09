El Juben, en Beniel, se consolida como un centro para el cuidado de la salud mental

El edificio municipal Juben, ubicado en la pedanía benielense de El Mojón, acogió el miércoles la firma del nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Beniel y la Fundación Murciana de Salud Mental Curae Mentis. Desde 2020 ambas entidades trabajan conjuntamente para mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental y sus familias.

Tras suscribir el nuevo acuerdo, la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Morales, destacó que “el Juben se consolida como el principal centro de referencia y de prestación de servicios de la Fundación Murciana de Salud Mental Curae Mentis”. La entidad desarrolla distintos programas -acompañamiento integral, intervención familiar y viviendas tuteladas- en Abanilla, Alquerías, Beniel, Fortuna, Santa Cruz y Santomera.

El presidente de la fundación, Joaquín Marín, explicó que “a través del convenio se amplían los espacios cedidos en el Juben, lo que nos va a permitir poner en marcha nuevos proyectos para el cuidado del bienestar psicológico”. En la actualidad, 14 profesionales utilizan el centro para desarrollar tareas administrativas y organizativas, además de prestar servicio a personas con problemas de salud mental y sus familias.

La concejala de Servicios Sociales, Susana Figueroa, informó que “para acceder a estos recursos los vecinos de Beniel pueden contactar con los teléfonos 968600587 o 968870710”. El director del proyecto, Leo Rubio, subrayó “el balance positivo de la colaboración entre ayuntamiento y fundación, una relación que se fortalece con la firma del convenio”.

Curae Mentis

La Fundación Murciana de Salud Mental Curae Mentis nace en el año 2008, de la iniciativa de las Asociaciones de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental. En 2012 se une a la Federación Salud Mental Región de Murcia, como entidad asociada, lo que supone el respaldo de más de 1.800 familias.

Desde su inicio trabaja sobre la idea de crear una entidad para dar respuesta a una serie de problemas que no han sido abordados debido a su complejidad, y así cubrir esas carencias. Principalmente surge para actuar en aquellas zonas donde el resto de entidades asociadas de Salud Mental no tienen recursos o no logran llegar.

Sus principales objetivos son la mejora de la calidad de vida de personas con problemas de salud mental, la reivindicación de sus derechos y la lucha contra los estigmas sociales que afectan al colectivo.