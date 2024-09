El PP acusa a Sánchez de abrir una “guerra sucia” y de hacer una “purga general” contra medios y jueces: “Eso es fascismo”

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir una “guerra sucia” y de hacer una “purga general” contra los medios de comunicación y jueces que le resultan “incómodos”, como si estuvieran en la “antigua Unión Soviética”. “Eso es fascismo”, ha enfatizado.

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios en Córdoba, después de que el pasado martes el Gobierno presentarse un Plan de Acción por la Democracia que ha sido criticado por los populares. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a acusar a Pedro Sánchez de buscar imponer la “censura”, algo que, según dijo, no se veía “desde Franco”.

Bendodo ha seguido esta línea hoy acusando a Sánchez de iniciar una “guerra sucia contra periodistas, jueces y contra todo lo que le es incómodo”. “Sánchez dice que va a luchar contra los bulos y contra los medios de comunicación fake y a él lo que le preocupa no son los medios de comunicación que dicen noticias falsas, sino los medios de comunicación que dicen la verdades sobre él y sobre su Gobierno y la corrupción que le rodea”, ha expuesto el dirigente popular.

Tras subrayar que lo que pretende hacer este Gobierno “recuerda a otros regímenes”, Bendodo ha afirmado que la regeneración en España “tiene que empezar por el entorno familiar, el Gobierno y la sede del partido de Pedro Sánchez”. A su entender, los demócratas no pueden “quedar callados”.

Bendodo cuestiona la actuación del Gobierno en el caso de Edmundo González

El vicesecretario del PP ha reclamado desde Córdoba “explicaciones” al expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras el “escándalo” que, en su opinión, se ha producido en la residencia del embajador español en Venezuela, donde se produjo una “nueva conexión” con el “régimen” de Nicolás Maduro para acordar la salida de aquel país de “la persona que ganó las elecciones” del 28 de julio, Edmundo González.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas, cuando ha tachado de “absoluto escándalo” lo que se está conociendo en torno a “esta nueva conexión con Venezuela”, y al respecto ha subrayado que el Ministerio de Exteriores “dijo que no había negociado nada con el régimen de Maduro y, sin embargo, uno de nuestros centros diplomáticos, es decir, la Embajada de España en Caracas, es donde se pactó la salida de la persona que ganó las elecciones”, en alusión a Edmundo González.

El dirigente del PP ha defendido que “el Gobierno de España debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador” Nicolás Maduro, y “no hacer todo lo contrario, que es frenar esta posibilidad”, así como ha aseverado que “el embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones, y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones”.

Bendodo ha remarcado además que si el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, “fuera presidente del Gobierno, España ya reconocería, sin duda, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya ha mandatado el Congreso de los Diputados a que el Gobierno lo haga cuanto antes, y tal como mandató ayer el Parlamento Europeo”, y ha destacado el caso de los cuatro eurodiputados socialistas portugueses que votaron a favor de la iniciativa, para criticar a continuación que los socialistas españoles no votaran a favor de esa propuesta.

El Gobierno se ha desvinculado del documento firmado por Edmundo González y asegura que España no participó en la “negociación política” con el Gobierno de Maduro para la salida del candidato opositor, aunque no ha aclarado aún cuándo tuvo conocimiento del documento que firmó a cambio de poder salir de Caracas y en el que el candidato opositor reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro. El propio González Urrutia se ha desmarcado de las declaraciones del PP, dejando al partido sin argumentos: “No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador”.

Reuniones de dirigentes autonómicos del PP con Sánchez

Elías Bendodo también se ha referido a las reuniones bilaterales convocadas este viernes en La Moncloa con el presidente andaluz así como con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quienes según el vicesecretario popular “van a contar” al presidente del Gobierno las “verdades del barquero”. “Que Sánchez pierda ya toda la esperanza de chantajes y sobornos”, ha indicado Bendodo, quien ha agregado que Pedro Sánchez se “equivoca” si cree que con los “vis a vis” en la Moncloa “va a dividir la unidad de España, dividiendo a los presidentes autonómicos”.

Ha querido dejar claro que los presidentes de las comunidades del PP “no van a aceptar ni una España multinivel ni pactos del embudo, es decir, el ancho para el independentismo y el estrecho para el resto de las comunidades autónomas” ni tampoco van a aceptar “compras por debajo de la mesa, que puede tener la tentación Sánchez de hacer, como precisamente ha hecho con el independentismo”.

Bendodo ha presentado en Córdoba la moción que el PP va a lleva a los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos en defensa de una financiación justa que garantice un trato igualitario a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

Ha indicado que es “un buen momento para que cada uno se retrate” y de que los barones socialistas, “que dicen que están muy enfadados”, aclaren de verdad cuál es su postura y ofrezcan una “prueba fehaciente de que están con la igualdad y no con una financiación al dictado del independentismo”.

Esta moción, según ha recalcado, es la “prueba del algodón para que el PSOE demuestre de una vez por todas si hay vida fuera del socialismo o lo ha absorbido todo el sanchismo”. Ha indicado que, concretamente en Andalucía, el PSOE “se ha convertido en una especie en extinción”, con un secretario general, Juan Espadas, que “es el mayor aplaudidor del sanchismo”, porque está en “su supervivencia, más que en ser útil al conjunto de los andaluces”.

Por su parte, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha advertido del “momento complicado” en el que “el presidente del Gobierno pacta cosas con una región de España en detrimento de otras y de lo que merecemos los andaluces y cordobeses”, de manera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a trasladar en su reunión con Sánchez “muchas de las inquietudes y problemas de los cordobeses”.