Feijóo acusa a Sánchez de perseguir periodistas “como Franco” por aplicar la directiva europea sobre medios

Los matices son damnificados habituales de los choques políticos que propician las sesiones de control en el Congreso y este miércoles en la intervención de Alberto Núñez Feijóo no ha sido una excepción. En su turno de pregunta, el líder del PP ha llegado a comparar a Pedro Sánchez directamente con el dictador Franco y lo ha acusado de “persecución y censura” a los periodistas. Y lo ha hecho como reacción a que el Gobierno incluya la directiva europea sobre medios de comunicación en su plan de regeneración democrática.

La pregunta de Feijóo a Sánchez era que cómo afrontaba el presidente el inicio de curso político. “Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político”, dijo el líder de la oposición para poder así responderse a sí mismo. “Con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Su concepción bananera del poder no tiene fin”, denunció Feijóo antes de rematar con un paso más.“ Insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco”.

El presidente no quiso esta vez entrar al trapo y su respuesta mantuvo en todo momento un tono ciertamente distante. “Afrontamos el curso siempre con más ganas que el anterior porque los datos nos avalan”, dijo antes de repasar un día más la retahíla de éxitos económicos y políticos de los que el Ejecutivo suele presumir de manera recurrente. “Ayer se confirmó que por primera vez tendremos una vicepresidenta de la Comisión Europea, el Banco de España y el INE elevan sus datos de crecimiento para España. Miremos donde miremos los datos invitan a la confianza y al optimismo mientras enfrente tenemos una oposición avinagrada”, le respondió a Feijóo.

Pero a pesar de la tibieza del presidente en su réplica, el líder de la oposición volvió a la carga para apurar los segundos que le quedaban disponibles en su segunda intervención. “Mientras usted persigue a los periodistas yo propongo guarderías gratis y mientras usted plantea campañas contra los jueces yo impulso una ley de la ELA”.

“Cambie el chip”, volvió a responderle, condescendiente, Pedro Sánchez. “Llevan seis años diciendo que España se hunde pero España crece más y no se rompe, está más unida que cuando ustedes gobernaban en 2017”. Y volvió a advertir al conjunto de la Cámara que sería buena idea que esperen sentados quienes pronostican unas elecciones anticipadas. “Quedan tres años de legislatura, hay Gobierno para largo, así que abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España”, le pidió a Feijóo.

El otro gran punto de interés político ha estado en los escaños independentistas. Después de Junts uniera sus votos este martes al PP y a Vox para tumbar una Propuesta de Ley sobre vivienda después de haberse comprometido con la mayoría parlamentaria de investidura a que no la bloquearía, ha tomado la palabra desde su escaño el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Hay un fantasma que recorre el Congreso, el de la derecha y la ultraderecha de PP, Vox y Junts”, ha disparado.

“Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas por este bloque”, le ha dicho Rufián a Pedro Sánchez, para recordar la de anoche mismo como “ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tanta gente”. “Usted dice que no se van a atrever, que no pueden ir con quienes pegaron a los catalanes el 1-O y con quienes niegan la nación catalana”, le ha advertido el portavoz de Esquerra al presidente sobre la posibilidad de que Junts se consolide como un grupo más de la oposición de derechas. “Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente”, ha sostenido, para concluir: “¿Qué harán ustedes? Y no me diga que va a pasar del Legislativo. ¿Qué pensaría de un paracaidista que a 10.000 metros que dice que pasa del paracaídas? ¿Pensaría que es un mentiroso o un insensato?”.

En su respuesta, Sánchez ha defendido la “normalización” en Catalunya “con decisiones arriesgadas y difíciles de explicar”. El presidente ha asegurado que su Gobierno está comprometido con la “actualización de la financiación autonómica, donde hay un acuerdo entre el PSC y ERC que avanza en federalismo y corresponsabilidad” mientras ha defendido que “no tiene sentido transferir dinero a las comunidades autónomas que luego lo derivan vía regalos fiscales a los más pudientes”.

“Hay mucho trabajo por hacer”, ha dicho Sánchez, quien ha querido “reivindicar el trabajo de ERC”. “El Gobierno de España tiene la ambición de continuar”, ha concluido.