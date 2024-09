Rueda sale de su reunión con Sánchez sin ninguna propuesta sobre la financiación de Galicia por parte de Moncloa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que no ha recibido ninguna propuesta sobre financiación por parte del jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su reunión de este viernes. El único compromiso concreto que, según Rueda, ha salido del encuentro, es el de abrir de forma inminente la comisión mixta de transferencias para el traspaso a Galicia de los medios materiales para la gestión del litoral, una vez que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso contra la ley autonómica sobre la materia.

Rueda, tras un encuentro que duró en torno a hora y media, aseguró que fue él mismo quien puso sobre la mesa la cuestión de la financiación. Le trasladó a Sánchez lo que ha repetido en las últimas semanas: su postura es que la negociación tiene que ser con todas las comunidades a la vez. Y respetó el acuerdo con el PP español de no abrir negociaciones bilaterales. Lo hace, indicó, porque está convencido de que “no es la solución” ni beneficiará a nadie. Él no ha recibido “ninguna propuesta concreta” ni una oferta sobre una quita de la deuda. No hubo siquiera “un amago” de negociación a dos, insistió. “¿Sentí que me puso alguna trampa a ver si picaba? No”, dijo.

El presidente gallego le pidió a Sánchez que la negociación sobre financiación se canalice primero con una Conferencia de Presidentes -el presidente del Gobierno le replicó, contó, que la habrá pronto, pero centrada en vivienda- y un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se cierre un acuerdo. En esas conversaciones que pide, reiterará las demandas tradicionales de Galicia para el reparto de fondos: que se tenga en cuenta el aumento en el coste de prestar servicios con una población dispersa y envejecida como la gallega.

Otra de las cuestiones que Rueda le planteó a Sánchez es la petición de que se le permita al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) -que está generando una fuerte contestación- acceso a fondos europeos. Admitió que la propuesta no ha terminado aún la tramitación ambiental, pero eso “no obsta” para que pueda recibir fondos. El presidente gallego expuso que también le reclamó al Gobierno central que impulse la conexión de alta velocidad ferroviaria con Portugal, para lo que es necesario que “consigne grandes partidas presupuestarias”, y la transferencia de la autopista que recorre el eje atlántico, la AP-9. Sobre esto, agregó, su interlocutor no le dio una respuesta. “Espero que no suponga que el PSOE tumbe una vez más la iniciativa”, manifestó, en alusión a la iniciativa que, una vez más, está tramitando el Congreso tras serle remitida por el Parlamento de Galicia. En varias de las ocasiones anteriores fue el PP el que hizo que el trámite fracasase.