Rueda asegura que a Galicia “no le interesa” la condonación de deuda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, segura que a Galicia “no le interesa” una condonación de su deuda y que la rechazará si se la ofrece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tienen programada el viernes. El mandatario gallego, alineado con la postura del PP nacional sobre la negociación del sistema de financiación, insiste en que las conversaciones deben ser entre todos los responsables autonómicos y no bilaterales.

Rueda participó en la jornada 'Los retos económicos de Galicia', organizada por el diario El País, y dijo, durante una entrevista con Pepa Bueno, que Galicia “no tiene un problema” con la deuda, “a diferencia de Catalunya”. “Si hay dinero, prefiero que se invierta en otras cosas”, añadió, según recoge Europa Press. Su rechazo a que se perdone deuda a Galicia se aleja de la postura de compañeros de partido que presiden otras comunidades. Carlos Mazón acaba de renunciar a exigir una condonación para Comunitat Valenciana, a pesar de que el grupo popular se había comprometido a tramitar con Compromís una ley de “trato justo” para la financiación de la autonomía. Ahora ha enmendado el texto en medio de peticiones de voces de la patronal de que presione para lograr una mejor financiación.

El presidente gallego, por su parte, ha mantenido en las últimas semanas que no rechazaría un encuentro a dos con Sánchez -de hecho, pide desde hace meses una reunión- ni hablar de cuestiones relativas a la financiación, pero rechaza negociar bilateralmente. Si la cuestión se plantea en la reunión, asegura que le dejará claro a presidente del Gobierno que su postura es la “multilateral”, repitió. Considera que esta es una forma de no dar “legitimidad” a un trato “privilegiado” a Catalunya, que tiene “una deuda infinitamente superior” a la gallega y, dice, está “ahogada en intereses”.

“Nosotros no tenemos un problema de necesitar que se condone deuda. La mayor parte es deuda bancaria. No nos interesa. Me interesa estar bien financiado, pero a nosotros todo esto de condonaciones de deuda no nos conviene”, manifestó.