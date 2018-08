Salva Maldonado: "Estoy encantadísimo con la plantilla; hay una buena combinación"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria de baloncesto, Salva Maldonado, se ha declarado este lunes "encantadísimo" con la plantilla que dirigirá esta próxima temporada, de la que ha destacado que "hay una buena combinación" entre jugadores expertos y jóvenes.



Maldonado ha manifestado en rueda de prensa, poco antes del primer entrenamiento de la pretemporada, que comenzarán la campaña con mucha ilusión por la aventura que se avecina al conjunto, que debutará este año en la Eurocup.



"También afrontamos los problemas que nos van surgiendo, como la lesión de Marcus Eriksson (convaleciente de una operación en la rodilla derecha). Al final, los que estemos somos los importantes, y ahora vamos a ponernos en forma para una temporada que va a ser larga", ha indicado.



El nuevo técnico del conjunto grancanario ha sido tajante al decir que la plantilla "está cerrada" a nivel teórico.



"Siempre deberemos estar abiertos a lo que pase en el minuto siguiente, por posibles lesiones, pero nuestra idea básica es que, con lo que tenemos más los chicos que hay en el segundo equipo, debemos tirar para adelante", ha comentado.



Maldonado ha revelado que ha colaborado en lo que ha podido en la confección de una plantilla con la que está "encantadísimo".



"Los jugadores que continúan lo hacen por algún motivo, y los refuerzos nos van a ayudar a ser competitivos y a ser un buen equipo. Tenemos una buena combinación, de jugadores expertos y otros jóvenes con experiencia", ha señalado.



El técnico catalán ha afirmado que afrontarán el curso venidero con mucha ilusión y ganas.



"Participaremos en la mejor competición de Europa con la intención de ganar partidos, sabiendo dónde estamos y quiénes somos, ya que no podemos engañar a nadie, y sin olvidarnos de que nuestra principal competición es la Liga ACB, que es la que ha llevado al club hasta la Euroliga", ha comentado.



Salva Maldonado confía en que sus jugadores tengan claro que lo que realmente importa es hacer un buen papel en la Liga Endesa.



"Uno de los problemas que nos vamos a encontrar durante el año será saber cómo focalizar el hecho de que cuando llegue el domingo disputaremos el partido importante (en Liga), y no el jueves, cuando venga el CSKA o el Panathinaikos" (en Euroliga), ha dicho.



En cuanto al estilo de juego que pretende que tenga el equipo, ha indicado que el que ya venía practicando no difiere mucho de su filosofía.



"Vamos a ser un conjunto que va a ir de cara a canasta, con un juego que sea lo más rápido posible, y queriendo defender y ser competitivos en cada momento. Esperamos ser un equipo que, además, deberá ser mentalmente fuerte para saber afrontar los momentos difíciles", ha expuesto.



Por otra parte, el entrenador del Herbalife ha lamentado las ausencias que habrá en la plantilla a lo largo del curso, debido a las ventanas FIBA.



"Debido a esas ausencias, estas seis semanas de pretemporada serán decisivas para poder transmitir nuestros conceptos, ya que durante el año será muy difícil hacerlo. Los parones durante la temporada y perder jugadores es un desastre, ya que nos matan y no te dejan trabajar bien, pero intentaremos sobrellevarlo lo mejor que se pueda", ha finalizado.