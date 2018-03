La Orotava resucita recuerdos de la presencia de Los Beatles en Puerto de la Cruz, hace ahora 55 años

Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, tres de uno de los mejores grupos pop, si no el mejor, de la historia de la música contemporánea, Los Beatles, realizaron las primeras vacaciones de su vida personal en Tenerife, entre el 29 de abril y el 9 de mayo de 1963, después de grabar su primer LP Please, Please Me. En la isla estuvieron acompañados de sus íntimos amigos, los alemanes Astrid Kirchherr y Klaus Voormann. En este 2018, La Orotava celebra el 55 aniversario de Los Beatles en Tenerife, en recuerdo de su estancia en la isla, un evento histórico e irrepetible.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y el historiador Nicolás González Lemus, presentaron el programa de actos que conmemora este aniversario, que se desarrollará entre los meses de abril y mayo.

El 20 de abril tendrá lugar la inauguración de la exposición Los Beatles en Tenerife, que mostrará fotografías, vinilos, objetos, cuadros y dibujos originales. Esta muestra, a cargo de José Javier Hernández, permanecerá hasta el 20 de mayo en la Casa de Cultura San Agustín, en horario de 9.00 a 21.00, de lunes a viernes.

El sábado 21 de abril se celebrará en el patio de la citada Casa de la Cultura, a partir de las 20.00, el concierto beatle, a cargo del grupo Alma de Goma. La entrada será libre, pero los 100 primeros asistentes tienen derecho a sorteo del estuche Los Beatles en España, que contiene DVD, 2 CD, libro y ocho exclusivas fotografía de Los Beatles en España.

El salón noble del Ayuntamiento acogerá el 4 mayo, a partir 20.00, una mesa redonda sobre Los Beatles en Tenerife y su huella, que contará con el alcalde Francisco Linares, Antonio Reyes, Santiago Ríos, Martín Rivero, José Javier Hernández y Nicolás González Lemus.

Este mismo espacio acoge el 7 de mayo, a las 20.00, la proyección del documental ¡Qué vienen los Beatles a España! (1965), del autor Magi Crusells. La producción es de Radio Televisión Española, con guión de Magi Crusells y Pedro Costa y la dirección de este último.

El 17 de mayo se presenta el cómic Las vacaciones de Los Beatles en Canarias, con textos de Nicolás González Lemus e ilustraciones de Roberto Rodríguez. Se presentará también en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Orotava, a las 20.00.