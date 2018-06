Tolerancia básica para adolescentes

- Título: Con amor, Simon ( Love, Simon) , 2018

- Dirección: Greg Berlanti

- Guión: Isaac Aptager y Elizabeth Berger (basado en la novela de Becky Albertalli)

- Reparto: Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale

Parece que el éxito de producciones como la serie Por 13 razones (Brian Yorkey, 2017) es susceptible de que su razón pueda ser compactada y moldeable hacia su conversión en un renovado campo para la adaptación de historias adolescentes a la gran pantalla.

Los mismos argumentos leídos por todas las últimas generaciones o las mismas tramas televisivas de series juveniles de otro tiempo han resurgido a través de diferentes formatos, tras el anterior éxito de otras iguales y nostálgicas fórmulas, para quedarse por un tiempo. Hasta que esta nueva tendencia sea, como con el resto, explotada hasta la extenuación y se pierda el respeto a su esencia original, al relato creado. Un regreso acompañado por el despliegue de medios gráficos, utilizados -intencionadamente, claro está- para construir un impacto emocional extremo en el espectador.

En Con amor, Simon, encontramos una historia que pretende ser altavoz de los problemas reales de los adolescentes, con todo su propuesto rigor y su llamada a la valentía para luego resultar una historia tan inconsistente como incoherente, que desvía una premisa que no da para tanto, si analizamos las circunstancias personales del personaje, que no son, ni mucho menos, tan complicadas como una historia interesante necesitaría.

En cambio, abundante moralismo barato que nos recuerda por qué este tipo de historias tienen su momento y ya. A los fieles seguidores de Por 13 razones les puede gustar en la forma en que pueda parecer incluso un spin off descafeinado al máximo. A lo sumo, un aliciente para quitarse el mono hasta llegar la nueva temporada, si acaso.

No se trata de una película recomendable. Al menos no desde un punto de vista cinéfilo. Porque atendiendo al reflejo de la diversidad sexual en la cinta, son obvios algunos momentos y valores obedientes a la didáctica. Sin embargo, su ingenuidad y cierta cantidad de superficialidad escondida hacen que su público no debiera exceder la adolescencia para que la cinta pueda ser realmente provechosa.

Es una buena idea con actores bastante decentes -el trío Nick Robinson/Katherine Langford/Jennifer Garner- interpretando personajes muy mal construidos en una historia extremadamente torpe. Su máximo logro atiende a la taquilla que pueda hacer a costa del éxito de la serie en Netflix.