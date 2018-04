El puerto de Los Cristianos gestiona el transporte de 33.000 pasajeros y 8.000 vehículos en Semana Santa

El puerto de Los Cristianos (Arona), que se gestiona a través de la Autoridad Portuaria tinerfeña (es de titularidad del Estado), superó sin incidencias destacables el gran movimiento de pasajeros y vehículos previsto esta Semana Santa, previsiones más que cumplidas al haberse registrado el tránsito de prácticamente treinta y tres mil pasajeros y ocho mil vehículos.

Aunque las previsiones inicialmente no eran halagüeñas, la importante colaboración desarrollada entre la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona y las navieras operadoras permitió la consecución del objetivo establecido, que no era otro que evitar el bloqueo del tráfico a la entrada y salida del puerto y, por ende, en el propio núcleo de Los Cristianos. Esto a su vez posibilitó que las operaciones de embarque/desembarque no se prolongaran más del tiempo mínimo imprescindible.

La habilitación de una doble vía en sentido de salida del puerto que se prolongó en zona de competencia municipal también se mostró fundamental para el buen desarrollo de la operativa.

Con la seguridad y la agilidad como pilares para afrontar la demanda de servicios prevista, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife duplicó los efectivos de su policía portuaria y llegó incluso a triplicarlos en los días de movimiento punta, contando además con nuevos vehículos para moverse con mayor agilidad en la instalación.

Cabe recordar que el puerto de Los Cristianos es una instalación clave de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para el movimiento de pasajeros entre islas. Como muestra, hay que decir que el puerto sureño registró al cierre de 2017 1,6 millones de pasajeros de línea regular, el 34,5% del total de Puertos de Tenerife, que alcanzó en dicha categoría los 4,8 millones.