Los partidos del Gobierno lagunero, CC y PSOE, se "apropian" de 110.808 euros que no les corresponden, según XTF-NC

El portavoz adjunto del Grupo Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Juan Luis Herrera, ha denunciado que los partidos que forman el Gobierno municipal (CC y PSOE) se van a apropiar de 110.808 euros que no les corresponden en este mandato.

El concejal Herrera explica que en octubre de 2016 se decidió asignar un plus de 2.916 euros mensuales a los grupos políticos como compensación por la decisión del alcalde José Alberto Díaz de principios de mandato de acaparar todo el personal eventual, con lo que despojó a la oposición del derecho que le reconoce la legislación vigente.

“Durante 19 meses, desde noviembre de 2016 a mayo de 2019, CC y PSOE cobran y van a seguir cobrando un plus de 2.916 euros mensuales cada uno (55.404 euros), el que estaba pensado para compensar a los grupos que no disponíamos de personal eventual y no para quienes arramblaron con todo en el comienzo del mandato”, expuso Juan Luis Herrera.

El concejal además aclara que, más allá de esa cantidad, el gasto que va a suponer a las arcas municipales el personal eventual, 27 personas, todas a disposición de CC y PSOE, asciende a 3,3 millones de euros.

“Es verdad que el grupo de Ciudadanos tuvo asignada a un persona de confianza durante 108 días (8.943,6 euros), pero el grueso del gasto sigue siendo para CC (2.393.162,55 euros) y PSOE (937.230,45 euros)”, señala Herrera, al tiempo que explica que, “aun así, no han tenido el menor decoro en quedarse con el plus antes mencionado, que si tuvieran un poco de vergüenza devolverían o dejarían de cobrar de forma inmediata”.

El portavoz adjunto de XTF-NC recuerda que, al margen de todo este dinero, cada grupo municipal ya recibe una asignación económica en función del número de concejales, con la que está prohibido taxativamente contratar a personal. Esa cantidad, hasta la fecha (mes de junio de 2018), ha ascendido a 162.720 euros para CC, 144.720 euros para el PSOE, 141.120 euros para el PP, 126.720 euros para Ciudadanos, 100.116 euros para Unidos Se Puede y 78.516 euros para XTF-NC.

Herrera afirma que “nos estamos planteando seriamente la posibilidad de tomar las iniciativas que correspondan para exigir a CC y PSOE que devuelvan ese dinero, porque lo que no puede ser es que arramblen con todo el personal eventual y encima se queden con el plus que se había pensado para compensar ese déficit democrático”.