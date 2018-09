El alcalde de La Laguna rectifica en su Facebook una noticia falsa contra el denunciante del caso Grúas

Puede que se trate de la primera rectificación en una red social ejercida al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, promulgada cuando ni se intuía la llegada de Internet. El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, se ha visto obligado a retirar un texto que publicó el pasado 31 de agosto y, en su lugar, postear lo que le indicó en su escrito de rectificación el concejal de la oposición Santiago Pérez, de XTenerife-Nueva Canarias.

Díaz había publicado el pasado 31 de agosto que Pérez había votado a favor de la concesión de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio de grúas, un hecho de 2014 que ahora ha dado lugar a un proceso penal, el caso Grúas, en el que precisamente está imputado el alcalde de esa ciudad y que tiene a su antecesor, el presidente regional, Fernando Clavijo, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a la espera de conocer su futuro procesal.

La rectificación no es baladí porque Coalición Canaria había lanzado los últimos días de agosto que Santiago Pérez, el denunciante del caso Grúas, en realidad era cómplice de una de las operaciones -ese préstamo- en la que la Fiscalía aprecia indicios de un delito de malversación de fondos públicos.

De la insidia de Coalición Canaria se hicieron eco varios medios de comunicación con diferentes intensidades. Mientras que La Opinión de Tenerife y La Provincia, ambos periódicos de Editorial Prensa Canaria, afirmaron que Santiago Pérez había respaldado el préstamo al abstenerse en el pleno municipal en el que se aprobó una modificación presupuestaria previa a su concesión, Radio Club Tenerife (Cadena Ser) fue más lejos y dio por sentado que el portavoz de XTenerife en realidad había votado a favor.

El primer post del alcalde de La Laguna, publicado en Facebook el 31 de agosto en el que acusa al portavoz de XTenerife-Nueva Canarias de haber votado a favor del préstamo a la empresa de grúas.

El alcalde de La Laguna se agarró a esa afirmación falsa para publicar su post en Facebook, aún a sabiendas de su falsedad. Porque no en vano José Alberto Díaz era el concejal de Movilidad, el que promovió aquella modificación presupuestaria que luego desembocó en el polémico préstamo. Además, el hoy alcalde estaba presente en aquel pleno y sabe perfectamente lo que votó el denunciante del caso Grúas.

Esa falsedad condujo a Santiago Pérez a ejercer su derecho a la rectificación mediante un escrito dirigido al alcalde de La Laguna presentado por el registro municipal que llegó de inmediato al despacho del regidor. Aunque a regañadientes, lo que se adivina en el tono del texto, José Alberto Díaz ha hecho su particular rectificación no sin el correspondiente reproche a su adversario político, con el que mantiene abiertas profundas hostilidades, acrecentadas desde que cuajó en los juzgados de La Laguna la denuncia de Pérez por el caso Grúas.

Rectificación del alcalde de La Laguna, publicada este viernes en su cuenta de Facebook, en la que cambia el verbo votar por el verbo apoyar, al tiempo que enlaza con una noticia de la cadena Ser, también rectificada

“No me corresponde rectificar una noticia de terceros”, ha escrito el alcalde en su cuenta de Facebook, “pero por coherencia y honestidad, que me gustaría que fuese recíproca, informo que Santiago Pérez no se opuso, y se abstuvo, en el Pleno Municipal del 8 de mayo de 2014 sobre la Modificación del Presupuesto para crear la partida presupuestaria Préstamos a corto plazo a empresas concesionarias, y dotarla con 120.000 euros que, finalmente, fue concedido por la Junta de Gobierno Local el 24 de junio de 2014”.

Sostener que Santiago Pérez había votado a favor del polémico préstamo de 120.000 euros a la empresa Autogrúas Poli no solo lo invalidaría como denunciante del caso, sino que, puestos en la misma tesis que el fiscal del caso, podría convertirlo en cómplice de la operación. Como sin pretenderlo ha hecho recientemente con la junta de gobierno de 2014 el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, cuando afirmó que el préstamo no lo otorgó él sino ese órgano que él presidía siendo alcalde de La Laguna. Pero a aquella sesión “yo no asistí”, dijo rotundo.