Así será el debate a tres de TVE para el 23J: 90 minutos, tres bloques, con equipo de árbitros y sin atril para Feijóo

A cuatro días de las elecciones generales del 23J, RTVE celebra este miércoles 19 de julio el tercer y definitivo debate entre los candidatos de las principales fuerzas políticas. Un debate que será a tres, y no a cuatro, debido a la reiterada negativa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a participar en los eventos organizados por la corporación pública.

TVE muestra el plató de su debate a tres del que se borró Feijóo: no habrá atril vacío para él

El Estudio 6 de Prado del Rey en Madrid acogerá, así, a tres de los candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (VOX) y Yolanda Díaz (Sumar). Los tres debatirán bajo la mirada del moderador Xabier Fortes, que repite funciones tras hacer lo propio en el debate a siete entre portavoces de los grupos con representación parlamentaria.

23J, el debate final, nombre para el programa, se emitirá en directo a las 22:00 horas, justo tras el Telediario 2, en La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play. De nuevo, RTVE facilitará la señal en directo, en régimen de pool, a todos los medios que lo soliciten.

De la negativa del PP al debate, al ataque a la cadena

El debate a siete, emitido el pasado 13 de julio, fue el único que contó con representación del Partido Popular, siendo Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, quien acudió a la cita. Días después de aquello, el debate a tres está marcado por la ausencia de Feijóo, así como por los ataques de los populares contra la cadena pública. Ataques que se han incrementado después de la entrevista que Silvia Intxaurrondo realizó al candidato conservador.

El debate a cuatro fue propuesto, recordemos, el 31 de mayo, junto con el mencionado debate a siete y con un 'cara a cara' propio de la corporación, que Feijóo rechazó. Este solo aceptaba un único encuentro de estas características, el de Atresmedia celebrado el 10 de julio. Para justificar la negativa a los debates en la cadena pública, el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, atacó a la cadena. “El jefe de Informativos es parte de la estrategia del PSOE”, llegó a proclamar, un argumento rechazado “categóricamente” desde RTVE y el Consejo de Informativos.

De ahí, saltamos al lunes 17: en la misma mañana en que RTVE mostraba el plató del debate a cuatro (ahora a tres), Feijóo se sometía a una entrevista en La Hora de La 1, cuya presentadora rebatió una afirmación falsa sobre la subida de las pensiones conforme al IPC durante los gobiernos del PP. Feijóo no solo se negó a rectificar, sino que el envite ha servido para que desde las primeras filas del PP se hayan intensificado los ataques contra la cadena. Xabier Fortes replicaba a González Pons tras catalogar este a RTVE como un “partido político” que “va a perder las elecciones”. “Somos una televisión pública, de profesionales, de periodistas” y reivindicó la labor de Intxaurrondo: “Así es como tiene que comportarse un periodista”.

No habrá atril vacío para Feijóo

Así, llegamos a este 'Debate a cuatro' sin Feijóo. Debate que no hará, en lo escenográfico, ninguna alusión a la invitación declinada de Feijóo.

Este remarcó su intención de no participar en ningún debate de estas características, al considerar que eran “modelos incompletos y carecen de interés”. Esto incluía no solo el debate de RTVE sino otro similar propuesto por Prisa. El PP, en cambio, sí mostró su predisposición a un debate a siete pero con candidatos, no con portavoces como propuso y acabó realizando la cadena.

Pese a las conjeturas, no habrá un atril vacío para el candidato popular. Preguntados por verTele sobre la decisión, desde RTVE no hacen comentarios oficiales a este respecto. La disposición de los puestos se ha decidido por sorteo, como viene siendo norma en estos eventos. El resultado del azar ha hecho que Santiago Abascal figure a la derecha, Yolanda Díaz, en la posición central; y Pedro Sánchez a la izquierda.

Por lo demás, el plató es el mismo donde ya se albergó el debate a siete y, como decíamos, será nuevamente Fortes quien se encargue de la moderación.