No habrá atril vacío para Feijóo en el plató de TVE: el Supremo lo prohibió a petición del PP hace dos décadas

Alberto Núñez Feijóo no estará esta noche en el plató de Televisión Española para debatir con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. El líder del Partido Popular ha declinado un debate público con sus rivales en las urnas del próximo domingo, pero esta ausencia no quedará reflejada en un atril vacío. No será así porque los anteriores plantones del PP a debates electorales a lo largo de los años han generado doctrina del Tribunal Supremo, que prohíbe dejar la silla vacía de forma simbólica desde hace más de dos décadas. La primera vez fue en los debates de las elecciones municipales de 1999 en Andalucía.

La campaña de bulos de Feijóo descarrila en TVE

Ese año el PP anunció que no acudiría a los debates de la radiotelevisión pública andaluza en Canal Sur por sentirse “marginado”. El partido criticó que la cadena no se había puesto en contacto con ellos previamente y que temía una “nueva encerrona” de la televisión andaluza a los candidatos del PP, sistemáticamente “marginados” en Canal Sur, según denunció en su momento. Canal Sur se dispuso entonces a mostrar una silla vacía en los debates para simbolizar la ausencia del partido que entonces ejercía la oposición en Andalucía.

El PP llevó el caso hasta la Junta Electoral Central criticando que esa silla vacía no era necesaria y que, además, afectaba negativamente a la imagen del partido, al tiempo que atentaba contra su libertad para aceptar o rechazar participar en los debates. Y tanto la administración como el Tribunal Supremo dieron la razón al partido que presidía entonces José María Aznar, prohibiendo que Canal Sur dejara una silla vacía para dejar claro que el PP no había querido acudir a los debates.

La Junta Electoral ordenó la retirada de la silla vacía del plató de Canal Sur al entender que la cadena pública estaba atentando “contra el derecho de la correspondiente entidad política a aceptar o rehusar libremente la participación en los debates”, además de contribuir a “lesionar la imagen del partido político”.

El Tribunal Supremo estudió el asunto en octubre de 2000, más de un año después de las elecciones municipales, y mantuvo la prohibición de dejar la silla vacía. Las necesidades de Canal Sur de informar al público sobre la negativa del PP a acudir a los debates se limitaban a “dar cuenta de ese hecho” y eso hacía “innecesario” dejar la silla vacía durante todo el debate para visualizarlo.

Además, dijo el Tribunal Supremo, existía un “razonable riesgo” de que los espectadores interpretaran esa silla vacía “como un juicio de reproche a la actitud del Partido Popular”. Dejar un atril vacío en el plató de un debate, por tanto, atentaba contra los principios de neutralidad informativa y pluralismo político, según la Sala Tercera del alto tribunal.

Feijóo, ausente en los debates entre ataques a TVE

Esta sentencia del Supremo cierra la puerta a que esta noche Televisión Española pueda dejar un atril vacío para visualizar cómo Alberto Núñez-Feijóo ha rechazado debatir en la cadena pública, después del cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia. Esta noche, por tanto, estarán en el plató Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox).

La ausencia de Feijóo ya estaba anunciada pero se materializa en un momento de ataques del Partido Popular a Televisión Española y después de que la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de las mañanas en la cadena pública, desmintiera en directo las mentiras del candidato sobre la revalorización de las pensiones durante el mandato de Mariano Rajoy. No ha sido hasta este miércoles cuando el actual líder del PP ha reconocido que la periodista tenía “razón” al negar en directo que el PP siempre haya revalorizado las pensiones conforme al IPC.

Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan.

Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de julio de 2023

Feijóo ha terminado reconociendo que se equivocó, pero varios días después y también después de que los dirigentes de su partido hayan lanzado ataques no solo a la periodista sino a la propia cadena pública. Fue Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional de la ejecutiva de Feijóo, quien llegó a afirmar en Twitter: “Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy”.