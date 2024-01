Telecinco y Bambú ya ruedan 'La favorita 1922', que anuncia el reparto completo encabezado por Verónica Sánchez

Mediaset ha dado comienzo al rodaje de La Favorita 1922, su nueva ficción para Telecinco y la primera producción de Bambú Producciones para el grupo. Como ya adelantó verTele, Verónica Sánchez es la protagonista de esta serie, que ahora desvela también su reparto completo.

Luis Fernández (Los Protegidos), Andrea Duro (Física o Química), Maribel Salas (Vaya semanita, Allí abajo), Elena Maroto (Centro médico), Raquel Querol, Fernando Cayo (Hasta el cielo) y Joel Sánchez (Berlín) completan el elenco principal de la serie, que también cuenta con otros actores como Javier Lago, Manuel de Andrés y Ángela Vega.

Ramón Campos y Josep Cister Rubio son los productores ejecutivos de esta serie de época, ambientada en los años veinte, y escrita sobre una idea original de los propios Campos y Cister, Gema R. Neira (Fariña), Paula Fernández (Las chicas del cable) y Curro Serrano (45 revoluciones).

La lucha por los sueños, el amor, la intriga, la resiliencia y la pasión por la cocina se entrelazan en el eje narrativo de este nuevo proyecto, donde dos mujeres decididas a dejar atrás un pasado peligroso y amenazante encuentran una oportunidad para dar un giro a sus vidas: abrir un restaurante en el Madrid de los años 20.

Sinopsis de 'La favorita 1922'

En Sevilla en 1922, la marquesa Elena de Valmonte (Sánchez), una mujer culta y de posición privilegiada, pasa horas en los fogones junto al servicio volcando su energía en su gran pasión, cocinar, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecia a la menor ocasión, y anhela llevar otra vida. Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia (Querol), su fiel doncella, se ven envueltas en un desafortunado incidente que cambiará sus vidas para siempre.

Convertidas en fugitivas, llegan a Madrid y se refugian en el local de un restaurante cerrado hace años. Tras recorrer sus fogones, Elena se plantea reabrirlo y convertirlo en uno de los mejores de la ciudad. En su empeño por lograr su sueño empresarial, contacta con Julio (Fernández), el apuesto propietario del establecimiento, que le alquila el restaurante sin informarla de la letra pequeña. Decididas, Elena y Cecilia emprenden la búsqueda del equipo entre las mejores cocineras y criadas del país, escogiendo a Ana Ferrer (Duro) como jefa de sala; Lourdes Mendieta (Salas) como cocinera; y Rosa (Maroto) como repostera.

Ilusionadas con la nueva oportunidad que les brinda la vida, las cinco mujeres reabren el restaurante con el nombre de 'La Favorita Bistró', donde entre guisos y recetas darán lo mejor de sí mismas, compartirán secretos, conocerán el amor y descubrirán que hace falta mucho más que talento y ganas para mantener el restaurante a flote. Porque quizás los problemas no han acabado, sino que no han hecho más que empezar…

Cayo será César, el suegro de Elena Valmonte; Sánchez dará vida a Roberto, camarero y amigo de Julio; Lago y de Andrés encarnarán al mafioso Don Benito y su secuaz Armando; y Vega interpretará a Consuelo, la dueña del colmado.

Debut de Bambú Producciones en Mediaset

La favorita 1922 supondrá la primera vez de Verónica Sánchez en Telecinco desde Los Serrano, y también será la primera producción de Bambú para Mediaset. La llegada de la nueva dirección ha servido para eliminar vetos y reactivar lazos con productoras con las que había dejado de trabajar o no había llegado a hacerlo. Ese ha sido el caso de empresas como Shine Iberia, Gestmusic o Boomerang TV, y es el caso ahora de Bambú Producciones.

Con este encargo, la productora ya ha trabajado con todos los agentes principales del audiovisual televisivo español. A los vínculos con Antena 3 (Bajo sospecha, Velvet, La embajada, Fariña y Nacho, esta última el ejemplo más reciente) y TVE (con La Promesa actualmente en emisión y Valle Salvaje, en desarrollo), hay que añadir las producciones que ha realizado o tiene en marcha en plataformas de streaming, como Netflix (de Las chicas del cable a El caso Asunta), Amazon Prime Video (Un asunto privado), Movistar Plus+ (Velvet Colección, En el corredor de la muerte) y Apple TV+ (Now & Then y Red Wine).