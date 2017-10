VÍDEO | La guagua de WOMAD se acerca al Parque de Santa Catalina

La guagua de Womad se acerca poco a poco al parque de Santa Catalina para celebrar la gran fiesta de las músicas y las danzas del mundo del 10 al 12 de noviembre.

Womad muestra en un vídeo que recoge horarios y escenarios el cartel que hará vibrar al público que se acercará al céntrico parque, ubicado entre el cosmopolita Puerto de La Luz y la internacional playa de Las Canteras.

Los pioneros de la escena Acid Jazz de Londres The Brand New Heavies (Reino Unido) Compartirán escenario con grandes nombres como el del legendario cantante de reggae Horace Andy , rastafari devoto que desplegará ritmos y letras que no evitan temas como la religión o la justicia social.

Desde Níger aterrizará el aclamado guitarrista tuareg y cantante Bombino , mientras que los orígenes marroquíes de Hindi Zahra trasladarán al escenario su mezcla de géneros musicales, sazonados con soul, folk y música oriental, entre otras muchas variedades. Esencias de culturas que llevará a la intimidad el caboverdiano Miroca Paris , cuyo nombre estará siempre vinculado al de la gran dama Cesaria Évora.

Nacido en el corazón del África subsahariana y con producción del Reino Unido, Beating Heart traerá su remix de folklore tradicional filtrado por la música urbana contemporánea. Este colectivo de artistas y entusiastas cree en el poder de la música para crear un mundo sin fronteras.

Del otro lado del charco llegará el indie mambo de la Orkesta Mendoza (Estados Unidos) y el misticismo de La Dame Blanche (Cuba), dos propuestas bien distintas pero que, a buen seguro, harán las delicias del público grancanario, siempre abierto a las aventuras musicales más atrevidas.

Artistas nacionales que no huyen del riesgo, la experimentación y la improvisación como El Niño de Elche compartirán escenario con nuevas apuestas que se están labrando una proyección internacional y que ya se han consagrado en nuestro país, como Papaya , Tu Otra Bonita , Kuarembó , 101 Brass Band y Profecía Crew .

Además de trasladar las músicas del mundo a los dos escenarios que se ubicarán en el céntrico parque, el festival intercultural propone una amplia programación, también gratuita e igualmente dirigida a todos los públicos. Los talleres para adultos estarán impartidos por los artistas jamaicanos Ripton Lindsay y Ras Happa , que desvelarán los secretos del baile y las percusiones de la danza Kumina.

Los más pequeños de casa podrán divertirse con las manualidades de Purple Moon Arts y Urban Outdoors , que construirán un universo mágico de formas, objetos, disfraces, títeres y otras piezas que se mostrarán durante el pasacalles final del domingo 12 de noviembre.