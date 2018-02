Las víctimas del accidente de Spanair piden a los grupos del Congreso que ayuden a esclarecer la verdad

La asociación de afectados por el accidente del avión de Spanair en 2008 ha registrado en el Congreso, junto a Unidos Podemos, 70.000 firmas para pedir a PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto que apoyen la comisión de investigación que este martes se vota en el pleno para conocer la "verdad" y desmontar la "versión oficial" sobre el siniestro.



Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, que se estrelló en el aeropuerto de Barajas causando la muerte de 154 personas, ha explicado el objetivo de su iniciativa a los periodistas tras registrar las firmas en el Congreso, acompañada de la diputada de Unidos Podemos por Las Palmas Carmen Valido.



El Congreso debatirá en el pleno de este martes la solicitud de Podemos para crear una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, y con el registro de estas firmas la asociación de afectados pretende "mandar un mensaje" al resto de grupos parlamentarios para que ayuden a desmontar la "versión" de la comisión oficial de investigación de accidentes de Aviación Civil sobre el siniestro.



"No nos hemos creído jamás la versión oficial del accidente porque miente descaradamente" y "esperamos que esa comisión de investigación despierte la memoria de todos", ha dicho Vera tras sostener que "un país que no corrige las causas de la muerte de 154 personas está condenado a repetirlo".



Tras pedir "voluntad" y "compromiso" a los grupos parlamentarios, Vera ha advertido de que la asociación va a "pelear con las pocas fuerzas" que les quedan después de diez años de lucha "para demostrar" que la verdad "está de parte de quien pone los muertos".



Para la presidenta de la asociación, hay dos responsabilidades políticas claras: la del Ministerio de Fomento y la de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) que ha hecho un "trabajo impresentable" y "no ha tenido en cuenta a los 154 muertos".



"Nos ocultaron la verdad", ha insistido tras denunciar también que a la persona que firmó el certificado de aeronavegabilidad en junio de 2008 "no le tembló la mano sabiendo que no inspeccionaron el avión y tiene "una responsabilidad como un templo".



La diputada Carmen Valido ha recalcado el compromiso de Unidos Podemos con la asociación de víctimas.



A su juicio, el accidente del vuelo de Spanair en Barajas es "la tragedia tipo de cómo se hicieron mal las cosas, por lo que considera que la comisión, además de depurar responsabilidades políticas, debe servir para "dar un repaso al sistema de seguridad aéreo".