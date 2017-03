Antonio Morales asegura que la reorganización de áreas en el Cabildo grancanario se hizo con garantías jurídicas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha afirmado que Podemos puede denunciar ante los tribunales la reorganización del grupo de gobierno realizada tras el anuncio de la formación morada de ruptura del pacto que mantenía junto a nacionalistas y PSOE, para añadir que esta reestructuración se hizo con todas las garantías jurídicas.

"Estamos en un Estado de Derecho y hay libertad plena para que cada uno pueda acudir y solicitar amparo a la justicia, y si Podemos considera que tiene que ir a los tribunales, que vaya a los tribunales", dijo.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de un acto del Cabildo por el Día Internacional de la Mujer, Morales hizo especial hincapié en que va a continuar dedicándose "plenamente" a trabajar por la Corporación insular y a cumplir con el compromiso de los grancanarios.

"Y que los demás hagan lo que quieran --continuó--. Desde luego nosotros tenemos las garantías jurídicas suficientes para tomar las decisiones que hemos tomado".

Cuestionado sobre las acusación que le hacen desde la formación morada de corromper tanto a Nebot y Rodríguez, el presidente no quiso entrar en "provocaciones" y entendió que cada cual debe asumir sus responsabilidades, "también las verbales".

Sin impedimento legal

La consejera de Igualdad y Participación Ciudadana, María Nebot, ha asegurado que seguirá en su puesto aunque su partido, Podemos, la expulse de la formación morada, puesto que "legalmente no hay ningún impedimento".

"Podemos puede hacer lo que considere oportuno pero no voy a hacer ninguna valoración al respecto porque a día de hoy no me ha dicho nada, ni que va a ir a los tribunales ni si tengo o no que entregar el acta, ni si estoy expulsada como dicen que van a hacer, y ni siquiera está roto este pacto de progreso por parte del partido".

Así lo manifestó este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto de conmemoración del Día de la Mujer al que también asistió Morales.

Cuestionada sobre su futuro político si la formación morada la expulsa del partido, Nebot entendió que no va a cambiar y que seguirá en el Cabildo. "Legalmente --continuó-- no hay ningún impedimento para seguir siendo consejera, en este caso como no adscrita, y continuará haciendo mi trabajo como hasta ahora".

Brito define la ruptura de "irregular"

El exconsejero de Medio Ambiente, Seguridad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, expulsado de Podemos, ha afirmado que Podemos rompió el pacto que mantenía junto a NC y PSOE de forma "irregular" e "irresponsable".

"Yo no juego mucho a la lotería pero dije que esto iba a suceder, fui claro y dije que este asunto no era un asunto personal, sino que había un problema político con la dirección de Podemos en Canarias y así se ha constatado", dijo también el exvicepresidente segundo de la Corporación insular.

En declaraciones a los medios de comunicación, Brito entendió que la formación morada ha roto el pacto de forma irregular e irresponsable. "Ellos sí que han actuado en coherencia con lo que han hecho en el último año y medio", criticó.

Por su parte, comentó que María Nebot también ha actuado en coherencia con la postura que ha venido defendiendo, "que es la defensa de lo que consideramos es el gobierno progresista más importante en Canarias y legitimado por una consulta que lo apoyó con un 78%".