Clavijo eleva al 99% los vertidos de agua sin depurar en Gran Canaria, que su consejera cifró en el 71%

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado este viernes que "el 99%" de las aguas residuales que se vierten al mar en Gran Canaria están sin depurar, según los datos de su Ejecutivo que no responden a intención alguna de "fastidiar ni molestar", sino a la existencia de un problema.



En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a la los actos con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria, Clavijo ha respondido así al presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales (NC), quien sostiene que el Gobierno trata de confundir sobre este asunto de forma intencionada y que las aguas residuales que se vierten sí están depuradas en un 99%.



Los datos proporcionados por Clavijo no coinciden tampoco con los facilitados por la consejera de Política Territorial del Ejecutivo que preside, Nieves Lady Barreto, que el miércoles afirmó que " el 71% de los emisarios que emiten aguas residuales en Gran Canaria no tienen autorización" y que del 29% restante que sí la tiene, "algunos no cumplen con el tratamiento correcto que tienen que cumplir para que las aguas no contaminen".



"No pudo mentir, el 99% de las aguas se vierten al mar sin depurar y eso son los datos que maneja el Gobierno de Canarias", ha afirmado ahora Clavijo, quien ha añadido que sus manifestaciones no obedecen a un interés por "fastidiar ni molestar, sino a que se tiene un problema" y es preciso buscar soluciones a esta cuestión que es competencia de los cabildos y ayuntamientos.



En este sentido, Clavijo ha recordado que mediante el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), pese a lo "polémico y criticado" que fue, se aportan 1.200 millones de euros para infraestructuras que, en el caso de Gran Canaria, suponen este año 50 millones para obras hidráulicas y depuración de aguas.



El presidente del Gobierno de Canarias, que ha coincidido este viernes con Morales en los actos celebrados en el municipio de Teror, pese a la polémica sobre este asunto, ha dicho que ambos se han saludado de forma cordial y que, pese a que cada uno tenga "su estilo", él es "muy respetuoso".