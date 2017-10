Coalición Canaria cree que la situación de Catalunya "carece de sentido" y apela al dialogo

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario considera que la situación que se está viviendo "carece de sentido" requiere que se abra un diálogo en el seno del Congreso y El Senado.



"En un país democrático no se puede estar al margen de la Ley" señala CC en un comunicado y estima que lo sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña solo ha generado más desconcierto, caos e inestabilidad a una situación "que ya era bastante compleja".



La formación nacionalista canaria afirma que defiende que los conflictos se pueden solucionar a través del diálogo "y lo contrario nos lleva a lo que estamos viendo: una radicalización de posturas que cada vez tiene menos posibilidades de solución".



Añade que independientemente de las repercusiones que tiene para Canarias, como la paralización de lo presupuestos del Estado para 2018 que ha dejado en suspense de manera momentánea los compromisos que ha adquirido el Estado con las islas, lo relevante ahora es que se solucione la situación de Cataluña de la forma más consensuada posible "y se termine con esta dinámica de caos que no conduce a nada bueno".



La actual situación está perjudicando a Cataluña, pero poco a poco terminará afectando al resto del Estado, generando problemas en la economía y la convivencia, agregan los nacionalistas canarios.



Coalición Canaria agrega que siempre ha considerado necesario más diálogo y consenso entre los partidos políticos sobre la cuestión catalana y al respecto aboga porque el Estado y Cataluña busquen puntos de encuentros.



La imposición de unos sobre otros no va a encontrar una solución fuera del diálogo político y menos aún actuando de manera unilateral, añade el comunicado.