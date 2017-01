Morera lamenta que Clavijo utilice las listas de espera como "arma arrojadiza y de forma torticera"

El exconsejero de Sanidad Jesús Morera (PSOE) ha asegurado este jueves que para el plan de choque para las listas de espera en la sanidad pública se necesitan un mínimo de 30 millones de euros y lamenta que Clavijo haya utilizado este asunto en el Pleno extraordinario de este jueves como "arma arrojadiza y de forma torticera".



Jesús Morera, en una entrevista a Efe, ha dicho que si el Gobierno de CC quiere reducir las listas de espera tendrá que invertir esa cantidad porque los trabajadores "están haciendo todo lo que pueden".



Sin embargo, para solucionar todos los problemas de la sanidad pública canaria, como la regularización de la plantilla y la compra de fármacos, y así partir desde cero serían necesarios al menos 240 millones de euros.



Según el socialista, hay 2.000 enfermos más en la lista de espera quirúrgica y otros 5.000 en la lista de espera de consultas.



Morera ha dado estas explicaciones después de que el periódico La Provincia informara de que la gestión de Morera dejó 7.958 pacientes más en lista de espera.



El exconsejero ha explicado que con los recortes del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hubo que reducir en el ultimo cuatrimestre del año pasado los programas especiales que estuvieron paralizados durante un mes y medio hasta que volvió a decir que había dinero.



Eso ha empeorado la lista en el ultimo semestre, ha denunciado Morera, quien ha detallado que, no obstante, la lista de espera en pruebas diagnósticas se redujo en 25.000 enfermos.



En su opinión, la gestión sanitaria que defendía el PSOE, basada en un modelo claramente público, ha sido uno de los motivos que impulsaron a Clavijo a cesar a los cuatro consejeros socialistas.



Para Morera, está claro que el presidente, con las decisiones que ha tomado recientemente, como el nombramiento de José Manuel Baltar como consejero de Sanidad, no defiende ese modelo público.



Clavijo no cree en los servicios públicos ni en una Canarias cohesionada, sino que prefiere potenciar la acción política desde los cabildos, ha criticado.



Asimismo, ha admitido que fue un error aceptar el presupuesto para sanidad del año 2016, que aumentó respecto al del año anterior en 25 millones, de los que 12 estaban comprometidos para la subida salarial de los trabajadores.



Ha comentado que el PSOE aceptó el presupuesto porque el presidente prometió que a lo largo de 2016 iba a haber más dinero para sanidad y nunca lo hubo.



Este año, sin embargo, el presupuesto sanitario aumentó en 75 millones y se han destinado 10 millones para la reducción de listas de espera en centros públicos.



La petición que inicialmente el PSOE hizo a Hacienda fue de 240 millones, ha recordado Morera, quien se muestra "francamente dolido" porque se le exijan resultados sin haber recibido el dinero que reclamó específicamente para reducir listas de espera.



Además, ha dicho que se sintió engañado cuando en agosto Clavijo le pidió un ahorro de 50 millones y al mes siguiente le dijo que ya no era necesario.



"Hicimos todo lo posible y abandonamos cuando ya era imposible", ha aseverado Morera sobre la ruptura del pacto de Gobierno con CC.