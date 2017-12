Mónica Oltra colaborará en la campaña de Xavier Doménech en Cataluña si se lo piden

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra (Compromís), ha reconocido que está dispuesta a colaborar en la campaña de Xavier Domènech, el candidato de Catalunya en Comú, si se lo piden, porque tiene "clarísimo" que representa esos discursos que echa en falta en el debate catalán.



"Mi opción está clara, clarísima, porque creo que Cataluña necesita otros discursos políticos" más allá de "independencia sí o independencia no", porque ese debate tapa otros problemas que "impactan directamente" en los ciudadanos, ha afirmado la portavoz del Ejecutivo valenciano.

"Hay vida más allá de la independencia o de la no independencia, hay vida más allá de Cataluña, incluso en el resto de España", ha señalado Oltra al ser preguntada sobre la campaña electoral catalana tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias.



En este sentido, ha argumentado que existen cuestiones que "impactan directamente" en la "vida cotidiana de los catalanes y del resto de los españoles, como pueden ser la emergencia social, la atención a la dependencia, la educación o la sanidad", que en estos momentos "están fuera del discurso político" en Cataluña.



"Y creo que no quien lo está poniendo sobre el tapete es la candidatura de Xavier Domènech", ha añadido.



En cuanto al compromiso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió con el PSOE en plena crisis secesionista de comenzar a debatir sobre la reforma de la Constitución, Oltra lo ha puesto en duda, porque dice que no se fía mucho "de la palabra de Rajoy".



"Se comprometieron a hacer algo para salir del paso, porque su manera de gobernar es tan estática y tan poco activa, tan de dejar los problemas pudrirse en los cajones. Él (Rajoy) dijo que iba a hacer algo para salir del trance y luego no se hace", ha añadido.



Mónica Oltra clausura esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria la segunda edición de la conferencia "Democracia y ciudadanía" que organiza el Cabildo de la isla.