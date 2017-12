El Parlamento volverá a votar la próxima semana las candidatas propuestas por CC y PSOE para el consejo rector de RTVC

El pleno del Parlamento de Canarias volverá a votar la próxima semana las dos candidaturas para cubrir las vacantes en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Canarias para que lo que se precisa, al igual que en la primera votación, 40 votos de los 60 diputados.



La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha indicado en declaraciones a los periodistas que tras la votación en el pasado pleno, en la que ninguna de las dos candidatas (Marta Cantero, propuesta por CC, y Carmen Zamora por el PSOE), obtuvo los 40 votos necesarios, la ley de RTVC establece que se repetirá la votación al mes siguiente pero de nuevo se precisa el apoyo de 40 votos.



En el caso de que en esta ocasión las candidatas no obtuviesen los apoyos necesarios para ser elegidas, la ley establece que se producirá una nueva votación en el mes siguiente y ya esta vez se reduce el quórum preciso a los 36 votos.



Darias ha explicado que los grupos parlamentarios deberán decidir si se habilita el mes de enero para proceder a cubrir estas vacantes y ha incidido que será una decisión que deberá adoptar la Junta de Portavoces.



La presidenta del Parlamento, que ha dado a conocer el orden del día del pleno de la próxima semana, ha dicho que en él figura una proposición no de ley del grupo Mixto para la dotación de equipos de resonancia magnética en la isla de La Gomera y dos de Podemos sobre el aumento de salarios en el sector turístico y otra sobre estrategia en el sector audiovisual.



El pleno debatirá una proposición no de ley del PP sobre refuerzo del personal en la Consejería de Obras Públicas y otras dos del grupo Socialista sobre prevención de la violencia en el deporte y acerca de compensaciones al paciente.



El grupo Nacionalista ha presentado para el debate en este pleno de una pnl sobre la inclusión en los fondos Feader de una línea para desarrollo turístico en las zonas rurales de La Palma, La Gomera y El Hierro.



El pleno también debatirá una moción del grupo Popular sobre Dependencia y otra de Podemos sobre Vivienda.



En la sesión plenaria, el Gobierno deberá comparecer, a petición de Nueva Canarias, para informar sobre política de I+D+i y sobre el convenio de carreteras y a instancias del grupo Popular sobre actuaciones de autónomos.



A petición del grupo Socialista, el Ejecutivo deberá informar sobre actuaciones en materia de transexualidad en el sistema educativo y sobre la implantación de cláusulas sociales.