Jueves con nubes al norte de Canarias y temperaturas sin cambios

Los cielos nubosos proseguirán este jueves en el norte de las islas, mientras que en el resto de las zonas habrá intervalos, en una jornada con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento del nordeste con intervalos fuertes.



En el mar habrá este o nordeste fuerza 4 o 5 arreciando durante la noche a fuerza 5 o 6, localmente fuerza 7 al final en el extremo norte. Marejada aumentando pronto a fuerte marejada y al final a gruesa. En costa suroeste, variable fuerza 2 o 3 y marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 2 o 3 metros. Lluvia ocasional.



La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso con algunos intervalos matinales de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 15 22



FUERTEVENTURA



Poco nuboso con algunos intervalos matinales de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 16 22



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, más intenso en costas noroeste y nordeste, medianías y cumbres. Variable flojo en costas suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 17 23



TENERIFE



En el norte nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y este, más intenso en extremo noroeste, costa sudeste y medianías. Variable flojo en costas suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 23



LA GOMERA



En el norte nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables lluvias débiles en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, más intenso en el noroeste. Variable flojo con brisas en costas sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 16 23



LA PALMA



En el norte y nordeste nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Lluvias en el norte, que podrán ser localmente persistentes durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles en el resto de zonas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, más intenso en el noroeste y sudeste. Variable flojo con brisas en costas suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 19 25



EL HIERRO



En el norte nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables lluvias débiles en el nordeste de la isla Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte. Variable flojo con brisas en costas suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 13 18