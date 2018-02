La ACB es contundente: "La Copa del Rey se va a jugar"

La secretaria general de la Asociación española de Clubes de Baloncesto (ACB), Esther Queraltó, aseguró este viernes que "la Copa del Rey se va a jugar" pese a la huelga convocada por el sindicato de jugadores ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) tras la ruptura este jueves de la negociación del convenio.



"Los clubes nos han asegurado que van a ir a la Copa del Rey y van a competir, por lo que estamos seguros de que la Copa del Rey se va a jugar", señaló Queraltó este viernes, un día después de la reunión de cinco horas entre clubes y sindicato en el Consejo Superior de Deportes que terminó con ruptura y convocatoria de huelga, en vigor desde el 14 de febrero, un día antes del torneo.



La máxima responsable de la asociación que agrupa a los 18 clubes de la Liga Endesa (el presidente, Francisco Roca, cesó en su cargo el 22 de noviembre) aseguró que la competición copera prevista para entre el 15 y el 18 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria "se va a disputar".



"La Copa del Rey se va a disputar. Esperamos que sea con total normalidad, pero si es necesario aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance", reafirmó en el comunicado.



El texto de la ACB calificó como "una tremenda irresponsabilidad" que la ABP dé "por agotada la negociación cuando en realidad todavía nos quedan cuatro meses", en referencia a que el convenio colectivo prorrogado termina su vigencia el 30 de junio.



"Más aun cuando lo hace exclusivamente por la financiación directa de su estructura (Fondo Social) al rechazar todas y cada una de las propuestas de cofinanciación de la ACB y del CSD, y no informar a los jugadores de sus motivos reales", añadió Queraltó.



Según la secretaria general de la ACB, se han encontrado con que "los jugadores no tienen la información correcta por parte de la ABP"



"Incluso hemos leído declaraciones de jugadores que dicen que acudirán a la huelga para impedir un mercado libre de extracomunitarios, opción que fue retirada de la mesa de negociación y que por tanto no es parte del convenio colectivo ni puede serlo de la reclamación de la ABP. ¿No han informado a los jugadores de ello antes de involucrarles en la huelga?", se preguntó la dirigente.



Añadió que la postura del sindicato es "absolutamente injustificable hacia su colectivo pero también hacia el baloncesto español y los miles de aficionados desplazados a Gran Canaria".



"La ABP es la única responsable de la incertidumbre y de los perjuicios que está causando a los seguidores, los clubes, la sede y los patrocinadores del evento", añadió.



La ACB informó de que la ABP realizó nuevas peticiones con la convocatoria de huelga, entre las cuales están, según los clubes, el aumento de la cantidad destinada al Fondo Social en un 68%, hasta los 533.000 euros en la última temporada del próximo convenio (actualmente son 315.000 euros por temporada).



La nueva propuesta del sindicato también incluye, según los clubes, eliminar las jornadas navideñas para que no se disputen partidos entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.



"No entendemos las nuevas peticiones de la ABP. Elevan sus requisitos en todos los aspectos del convenio, algunos totalmente nuevos y muchos de ellos incluso ya debatidos y acordados con el CSD de mediador y testigo", finalizó Queraltó.