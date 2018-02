Peligra la Copa del Rey en Gran Canaria: los jugadores deciden hacer huelga

Habrá huelga de jugadores el 14 de febrero, el día antes de que comience la Copa del Rey, que tiene prevista su celebración del 15 al 18 de este mes en Las Palmas de Gran Canaria. La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), el sindicato de los jugadores, han roto las negociaciones para la renovación del convenio colectivo, que caducó el pasado mes de diciembre, después de una reunión de cinco horas en la sede del Consejo Superior de Deportes.

El principal punto de desacuerdo entre ambas partes radica en el Fondo Social, una cantidad de 315.000 euros que asigna cada club (17.500 euros) para mantener el sindicato y que la ACB propuso cambiar después de 30 años en los que se ha mantenido de forma ininterrumpida. La ACB y el CSD han planteado otras vías al sindicato para obtener más dinero incluso, como a través los derechos televisivos, pero la ABP se ha negado porque considera que el objetivo de esta medida es debilitarlos.

“Sin Fondo Social, no hay sindicato. No somos el único sindicato que tiene esta figura. AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que es modélica, también lo tiene. Y no es una cuestión de dinero. La ACB llegó a ofrecer mucho más de lo que pedíamos, pero su objetivo es acabar con la asociación, debilitarla”, señaló e l presidente del sindicato, Alfonso Reyes.

“El Fondo Social es la clave de todo sin duda, porque hemos aceptado incrementar salarios mínimos, el Fondo de Garantía Salarial, que si hay deudas no haya derecho de tanteo y que en el tanteo se ofrezca como mínimo el mismo contrato. Todo esto ha sido aceptado, donde hay discrepancia es en el fondo social”, manifestó la secretaria general de la ACB, Esther Queraltó.

Su propuesta al sindicato, “sugerida por el secretario de Estado”, ha sido sustituir el fondo social la próxima temporada por un pago fijo de 220.000 euros y el 1% de los ingresos netos de televisión de la Liga Endesa , y las siguientes tres campañas un pago de 105.000 euros fijos y un 1% variable por los derechos televisivos, propuesta que no ha sido aceptada por ABP .

Fotografía facilitada por el CSD durante la reunión que ha mantenido la ABP y la ACB en la sede del Consejo Superior de Deportes. Por parte de la ABP han acudido Alfonso Reyes, Rafa Jofresa y Marc Alomá; por parte de la ACB han asistido Esther Queraltó (Secretaria General), Domingo Nieto (Asesor), Oscar Gómez (Director de Competición), Berdi Pérez (CB Gran Canaria), Jordi Martí (Joventut Badalona), Ángel Bordes (Unicaja Málaga), José Javier Jiménez (CB Fuenlabrada), Esteban Gallego y José Puentes (Valencia BC) y José Luis Mateo (Obradoiro CAB).

En principio, y si las negociaciones no se retoman, la huelga se iniciaría el día 14 con el objetivo de que los jugadores no viajen a la Isla para disputar el torneo: "Con eso estamos siguiendo los dictados de todos los jugadores, no sólo de los españoles, sino de los comunitarios y los extracomunitarios. Hemos sentido su aliento y su fuerza y eso nos da la fuerza para tomar esta dura decisión", aseguró Reyes.

"Es un derecho constitucional", ha remarcado Reyes, quien ha pedido que no se "les engañe y se les respete. Esto es dar un puñetazo en la mesa, ya está bien de que no se cuente con los jugadores, que se piense que solo están aquí para cumplir los dictados de los clubes, no es así. No solo en ACB, esto es un mensaje para otros organismos que creen que los jugadores no tienen los derechos suficientes para saber que son los principales protagonistas de este espectáculo y que se les tenga en cuenta", continuó el presidente del sindicato de jugadores.

Por otro lado desde la ACB han declarado tras la reunión a través de un comunicado publicado en su web que "desafortunadamente" han roto las negociaciones porque "a pesar del esfuerzo realizado para atender las condiciones del sindicato, no ha sido posible ponernos de acuerdo sobre el fondo social. En este momento no tenemos posición del sindicato sobre la huelga (...) Esperamos que separen el conflicto laboral de la competición".

"Esperamos que reconsideren cualquier decisión de hacer una huelga. Nos parece que una diferencia sobre la cantidad que la ACB ha venido abonando al sindicato no supone un motivo para romper también el desarrollo de una gran competición como es la Copa del Rey. Esperamos que puedan entender que una cosa es negociar y la otra, la competición, y que no deben perjudicar ni a la ciudad, ni a los jugadores, ni a las aficiones ni al público. Que separen el conflicto laboral de la competición. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la Copa del Rey se celebre", explican en la nota.

Por su parte, desde el CSD ha asegurado que se continuará trabajando para que se llegue a una solución en beneficio del baloncesto español y hacen un llamamiento a los actores implicados para que continúen las negociaciones con el fin de llegar a una solución satisfactoria.