Beirán: "El domingo tenemos que jugar con orden y reducir nuestros errores"

Javier Beirán, en vísperas de la final de la Copa Intercontinental que afrontará el Iberostar Tenerife este domingo ante el Guaros de Lara, de Venezuela, en el Santiago Martín, a partir de las 18:00 horas, ha manifestado que para ganar tienen que jugar "con orden y reducir los errores".



El jugador aurinegro confiesa que tiene "muchas ganas de conseguir el título", y para lograrlo deben afrontar el reto con "intensidad, orden y paciencia".



Javi cree que su equipo llega en buen momento tras cerrar una pretemporada que calificó de "buena", pese a la llegada tardía de Rosco y Mateusz, al estar en el Eurobasket, "creo que podemos sacar buenas conclusiones de los amistosos que hemos jugado, así como de la adaptación del entrenador, tanto de nosotros a él, como de él a nosotros".



En declaraciones a la web oficial del club, el jugador reconoce afrontan la Copa Intercontinental "con mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Es una final y no sabemos si volveremos a tener otra oportunidad así. Creo que tenemos que aprovecharlo al máximo".



En cuanto al rival venezolano, ha señalado que tiene una plantilla "muy física, que suelen jugar a rachas y al límite de la falta", por eso considera que tendrán que estar al mismo nivel o más de intensidad, "no dar un balón por perdido, jugar con orden y tener paciencia".



"Para nosotros también es el primer partido oficial de la temporada y no debemos de agobiarnos si no salen bien las cosas al principio. Tendremos que intentar reducir nuestros errores", reiteró.



En cuanto a su vuelta a la actividad tras nueve meses lesionado, señaló que se siente bien, "al principio tenía como unos pequeños nervios y más ganas de empezar de la cuenta, pero cumplí muy bien los plazos. Sigo haciendo trabajo extra, pero estoy al cien por cien físicamente y ahora solo es cuestión de ir cogiendo sensaciones con la disputa de los partidos".