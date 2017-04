El Gran Canaria, obligado a ganar a Estudiantes para seguir optando a ser cabeza de serie

El Herbalife Gran Canaria está obligado a vencer al Movistar Estudiantes para olvidar las últimas dos derrotas consecutivas y seguir optando a lograr una de las cuatro primeras plazas al término de la fase regular para ser cabeza de serie de cara a la fase por el título, ante un equipo estudiantil que está a dos triunfos de ocupar puesto de play off.



El conjunto que dirige Luis Casimiro, técnico que cuenta con todos sus integrantes para este partido, ya ganó en el encuentro de la primera vuelta, en el que los 27 puntos del alero francés Edwin Jackson (máximo anotador de aquel partido y, actualmente, también de la Liga) fueron insuficientes para que los amarillos no se llevasen la victoria por 78-86.



Una de las principales preocupaciones para el choque de este domingo será precisamente controlar a Jackson, aunque Casimiro ya ha reconocido que es una empresa sumamente difícil, y que al menos intentarán que sus compañeros no se sumen a la 'fiesta' anotadora del jugador galo, para poder vencer el encuentro.



El técnico del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado, que vuelve a enfrentarse al club al que dirigió durante cuatro años, solo tiene la duda para este partido del escolta Darío Brizuela, que ha padecido una gripe esta semana.



Maldonado ha destacado que el Herbalife ha demostrado tener un nivel muy sólido y físico, con un potencial enorme, y un juego muy agresivo de cara a canasta.



De igual forma, el entrenador de los estudiantiles considera que será difícil vencer en el Gran Canaria Arena, porque además se medirán a un rival que está con ganas de recuperar los ánimos tras las dos derrotas ligueras seguidas.



El encuentro, correspondiente a la 30ª jornada de la Liga Endesa, se disputará a partir de las 11.30 horas (canaria), con arbitraje de García González, Araña y Serrano.