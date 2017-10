Luke Fischer: "Estoy deseando ver cómo es el ambiente en una cancha turca"

El pívot norteamericano del Herbalife Gran Canaria, Luke Fischer está "deseando ver cómo es el ambiente en una cancha turca y ver qué atmósfera se respira", ya que este martes juega frente al Tofas Bursa en el pabellón Tofas Spor Salonu.



"Nunca he jugado en Turquía; solo he escuchado las historias que todo el mundo cuenta sobre sus aficionados y sobre la atmósfera que se respira en sus canchas. Estaremos listos, porque los partidos que hemos disputado han sido ante aficiones duras y en ambientes complicados", ha señalado en las redes sociales del club insular.



El jugador incorporado este curso a la disciplina del conjunto que dirige Luis Casimiro es optimista de cara a este encuentro, pese a que el Herbalife llega a Turquía tras perder su primer partido en la Liga Endesa.



"Creo que el equipo estará listo para afrontar el encuentro en Turquía, ya que estamos acostumbrados a este calendario, en el que jugamos partidos sin apenas tiempo de descanso. Ya lo hicimos en pretemporada y en la Supercopa. Descansaremos bien y prepararemos el encuentro para disputarlo en condiciones", ha dicho.



Luke Fischer se quedó con una valoración positiva del encuentro jugado en Andorra, pese a la derrota padecida por su equipo por un apretado 78-76.



"Creo que jugamos duro en Andorra, ya que llegamos a estar 16 puntos abajo y supimos pelear para llegar al final con opciones para ganar, y de hecho tuvimos un lanzamiento para vencer. Eso da idea de la sensación de lo fuerte que somos como equipo", ha comentado.



En el plano individual, el pívot norteamericano quedó satisfecho de su actuación en el Principado.



"Me sentí muy bien en la pista. Tanto Xavi (Rabaseda) como yo entramos ya bien avanzado el partido y estábamos frescos de piernas. Creo que nuestra energía ayudó a todo el equipo a pelear y a volver a meternos en el encuentro", ha manifestado.