Oriol Paulí: "Regreso más fuerte mental y físicamente tras jugar en Orlando"

El alero del Herbalife Gran Canaria Oriol Paulí ha asegurado este sábado que la valoración que hace de su participación en la Liga de Verano de la NBA con el equipo Orlando Magic es "muy positiva" y que regresa de Estados Unidos "más fuerte mental y físicamente".



En declaraciones efectuadas a su club, Paulí ha dicho que su participación en la Liga de Verano de la NBA le va a venir "muy bien de cara al futuro, porque ha competido con jugadores de un gran nivel". "He podido disfrutar de minutos, aunque al principio me costaba, y me llevo una experiencia inolvidable", ha manifestado.



"Tenía miedo de enfrentarme a jugadores que habían sido drafteados en posiciones muy altas y no sabía si tendría el nivel adecuado. Cuando salí a la cancha por primera vez tuve nervios, pero luego vi que podía jugar. Hice un mate que dio la vuelta a España, y al final hay que ser positivo y ver que no estoy tan lejos de ese nivel", ha afirmado.



El joven alero de 23 años y natural de Gerona también se ha referido a su convocatoria para entrenar con la selección española, de cara a configurar el equipo definitivo que disputará el próximo Campeonato de Europa.



"No me esperaba la llamada de Sergio Scariolo (el seleccionador) para nada y fue una alegría inmensa. Premios así motivan y es una experiencia que debo aprovechar al máximo", ha indicado Paulí, quien por otra parte ha decidido continuar un año más en la disciplina del Herbalife Gran Canaria, equipo en el que se encuentra "muy feliz".



"Como cada año, Berdi Pérez (director deportivo) sigue haciendo plantillas muy competitivas. El núcleo duro del Herbalife sigue estando ahí y eso es lo más importante. En este conjunto todos sumamos, y tener muchos años a jugadores de muy alto nivel como Albert Oliver y Eulis Báez nos ayuda durante la temporada", ha revelado.