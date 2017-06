Royce O'Neale, cuarta baja del Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada

El alero estadounidense Royce O'Neale, de 24 años y natural de Texas, es la cuarta baja del Herbalife Gran Canaria para la próxima temporada tras confirmarse su fichaje por el Zalgiris Kaunas lituano, con el que disputará la Euroliga y al que estará vinculado durante la campaña venidera, con posibilidad de prorrogar el contrato por otra más.



El jugador, que dejó un grato recuerdo en su fugaz paso por la entidad isleña, disputó 32 partidos ligueros en la fase regular, en la que permaneció durante una media de 20 minutos en cancha y durante los cuales promedió 7,3 puntos.



A través de su cuenta de Twitter, el Gran Canaria ha deseado buena suerte al jugador en su nueva aventura y le ha agradecido el esfuerzo realizado en el equipo durante esta pasada temporada, a lo que el propio O'Neale contestaba a su vez agradeciendo igualmente esos buenos deseos y afirmando que el club insular permanecerá siempre en su memoria.

Thank you I appreciate it! And will keep all my memories ✊🏾 https://t.co/nvMoI6WawI